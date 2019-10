Pengeregn i Kitzbühel: Jansrud og Kristoffersen kan tjene én million kroner hver

NTB Sport

I begge disiplinene har Norge kjørere som i høyeste grad kan være med å kjempe om gullet, Kjetil Jansrud i fartsdisiplinen og Henrik Kristoffersen i slalåm.

Begge risikerer å kunne fylle på bankkontoen med et sjusifret beløp. Arrangørene av det prestisjetunge alpinshowet har avgjort at prispengene økes til én million kroner (100.000 euro) for vinneren av både utfor- og slalåmrennet.

Aldri tidligere har det blitt utbetalt så mange penger til vinneren av ett enkelt renn i alpint. Også de andre pallplasseringene får godt betalt. 50.000 euro tilfaller andreplassen, mens tredjemann får 25.00 euro.

I tillegg til Jansrud, som vant utforrennet i Kitzbühel i 2015, kan også Aleksander Aamodt Kilde blande seg inn i million-kampen i januar.

I Super G-rennet vil premiepengene være 68.500 euro for førsteplass, i underkant av 700.000 kroner, heller ikke det er dårlig betalt. 34.250 og 17.100 euro går til andre- og tredjeplassen.

Det tradisjonsrike rennet, som regnes som ett av sesongens høydepunkt, har jubileum i januar. Da arrangeres det for 80. gang.

Arrangørene sier de ikke ønsker å bruke «jubileumspengene» på å lage en større folkefest, men heller «anerkjenne utøverens ekstraordinære prestasjoner».

(©NTB)