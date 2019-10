Norge til kvartfinale i curling-VM for blandet lag

NTB Sport

Slovakia hadde sistestein fra start, men Norge «stjal» ett poeng i 1. omgang, to i den neste og et nytt i tredje omgang slik at laget ledet 4-0. Slovakia scoret sitt eneste poeng i 4. omgang, men Norge slo tilbake med tre poeng. Motstanderen ga opp da Norge «stjal» ytterligere to poeng.

– Vi ville spille en god kamp og sette steinene, og det greide vi, sa Norges skip Ingvild Skaga til det internasjonale curlingforbundets nettsted.

Norge møter Ungarn i kvartfinalen fredag kveld. Ungarerne slo Spania 6-2 i sin åttedelsfinale.

Det norske laget vant sin innledende gruppe med seks seirer og ett tap. Det ble 6-3 over Danmark, 10-5 over New Zealand, 16-0 over Kroatia, 6-4 over Polen, 15-0 over Andorra og 9-1 over Wales. Det eneste tapet kom i lagets tredje kamp med 4-9 mot Tsjekkia.

Det norske laget består av Eirin Mesloa, Harald Skarsheim Rian, Ingvild Skaga og Wilhelm Næss.

