Bulgarias trener gir seg etter rasismeskandalen

NTB Sport

Balakov tok over jobben i mai. Under et halvt år senere er han altså ferdig. Han leverte inn oppsigelsen fredag.

– Jeg sa at dersom jeg er problemet med bulgarsk fotball, så leverer jeg inn oppsigelsen. Det er ingen vei tilbake. Jeg vil krysse fingrene for den neste treneren. Rasismeepisoden i kampen mot England fikk begeret til å renne over, sier Balakov.

Bulgaria står uten seier så langt i EM-kvalifiseringen. Til nå har de fire tap og tre uavgjort. Mandag denne uken ble det et forsmedelig 0-6-tap hjemme mot England. Kampen blir imidlertid først og fremst husket for at hjemmesupporterne laget apelyder mot de mørkhudede spillerene på det engelske landslaget.

Kampen ble avbrutt to ganger av kampens dommer i 1. omgang på grunn av publikums rasistiske tilrop mot de engelske spillerne. I tillegg viser bilder fra kampen at flere bulgarske tilhengere gjorde nazihilsen under kampen.

Episoden har fra før ført til at Bulgarias fotballpresident Borislav Mihajlov trakk seg. Onsdag gikk Balakov ut og beklaget til England.

(©NTB)