Gazza frikjent for seksuelt overgrep

Juryen i Teesside Crown Court i Middlesbrough trodde på Gascoigne da han forklarte at han ikke hadde noen seksuelle intensjoner da han kysset kvinnen på toget, ifølge Skysports.

Den tidligere fotballstjernen forklarte i retten tidligere i uken bakgrunnen for kysset med at han ville trøste den 52 år gamle kvinnen etter at en medpassasjer hadde kalt henne tjukk.

Kvinnen brøt ut i tårer da kjennelsen fra juryen falt.

Det er imidlertid ikke sikkert Gascoigne slipper straff. Juryen satt torsdag ettermiddag sammen for å vurdere en subsidiær anklage om overfall - at Gascoigne tvang seg til å kysse henne mot hennes vilje.

