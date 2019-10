Frispark på overtid ga G17-landslaget seier i åpningskampen

NTB Sport

Høyreback og Augsburg-spiller Mathias Bauer satte inn frisparket som sikret seieren. Det skjedde i det tredje av de fire tilleggsminuttene på Briskeby gressbane.

Kampen var målløs i en drøy time, men så satte Strømsgodset-spiller Tobias Fjeld Gulliksen inn ledermålet på straffespark etter at han selv ble felt av innbytter Plamen Tsontsjev.

Martin Smolenski utlignet i det 78. minutt og lot til å berge poeng for bulgarerne, men Gunnar Halles lag jaget et seiersmål. Innbytter Daniel Karlsbakk hadde et stolpetreff tre minutter før full tid, men på overtid lyktes det til slutt for Norge, som tok et langt steg mot eliterunden til våren.

Tidligere på dagen vant Østerrike 6-0 over Malta. De to beste i gruppen går videre. Det gjør også de fire beste treerne (av 13). Målet er sluttspill i Estland neste sommer.

Norge møter Malta søndag og Østerrike onsdag.

