Norges medaljehåp om OL-flytting: – Fornuftig og bra

IOC viser til at temperaturen i Sapporo, som ligger 800 kilometer nordover på Hokkaido-øya, er fem-seks gradere lavere på det tidspunktet maraton- og kappgangøvelsene er planlagt avviklet i Tokyo.

Flytteplanene er del av en lang rekke tiltak som er iverksatt for å møte utfordringene med sterk varme og høy luftfuktighet.

Kappgjenger Håvard Haukenes er positiv til forslaget som innebærer at han selv skal kjempe om edelt olympisk metall langt unna hovedarrangementet i Tokyo.

– Ja, jeg synes det er uproblematisk. Det er fornuftig og bra at de tenker på utøvernes beste, sier han til NTB.

Høyeste prioritet

Debatten rundt den ventede varmeproblematikken under Tokyo-OL har pågått i lengre tid. Et IOC-utvalg med ansvar for hete- og værproblemer har konkludert med at utøvere i maraton- og kappgangøvelsene vil være utsatt for ekstreme utfordringer i den japanske hovedstaden.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) har i samråd med de japanske arrangørene tidligere besluttet at maratonøvelsene skal starte kl. 06.00 på morgenen lokal tid.

Nå tyder det meste på at man går enda ett skritt lenger og flytter konkurransene ut av hovedstaden. Sapporo har også tidligere vært OL-by. Vinterlekene i 1972 gikk nettopp der.

IOC-president Thomas Bach er klar på at hensynet til utøvernes helse har høyeste prioritet.

– En lang rekke tiltak for å beskytte utøverne er allerede annonsert. De nye vidtrekkende forslagene om å flytte øvelsene i maraton og kappgang viser hvor alvorlig vi tar disse problemene, sier han i en pressemelding.

Best mulig plattform

IOC skriver videre at forslaget om å flytte øvelsene til Sapporo skal diskuteres med arrangørbyen Tokyo, Japans olympiske komité og rettighetshaverne til TV-sendingene på et møte 30. oktober.

Presidenten i Det internasjonale friidrettsforbundet, Sebastian Coe, opplyser at hans folk jobber tett med OL-arrangørene og IOC når det gjelder flytteplanene til Sapporo. Det vesentlige er ifølge friidrettstoppen å gi utøverne «den best mulige plattform for å prestere».

Håvard Haukenes ser mest av alt fram til å slå tilbake etter høstens VM-skuffelse i Doha. Der ble han diskvalifisert på 50-kilometeren.

– Uansett hvor det blir, skal jeg stille hundre prosent klar på startstreken og være klar til å gi alt og litt til, sier han til NTB.

Under Doha-VM ble maraton- og kappgangøvelsene arrangert fra midnatt, men likevel var det i 38 graders varme. Det er ventet minst like høye temperaturer i Tokyo neste år.

