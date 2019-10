IOC vil flytte maraton fra Tokyo til Sapporo

NTB Sport

IOC har luftet mulighetene om å flytte både maraton- og kappgangøvelsene 800 kilometer nordover til Sapporo på Hokkaido-øya. Det er det ikke er så ekstremt varmt som i den japanske hovedstaden i slutten av juli og begynnelsen av august.

Sapporo har også vært OL-by, da byen var vertskap for vinter- OL i 1972.

Temperaturene i Sapporo ligger fem til seks grader under dagtemperaturene i Tokyo.

Et IOC-utvalg med ansvar for hete- og værproblemer i OL som skal gå fra 24. juli til 9. august har sett maraton og kappgang som øvelser som vil utsette utøverne for ekstreme heteproblemer.

Maratonøvelsene skal etter planen starte kl. 06.00 på morgenen lokal tid. Under VM i Doha ble disse øvelsene arrangert fra midnatt, men likevel var det i 38 graders varme.

