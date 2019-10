Hegerberg tangerte målrekorden i mesterligaen og ble gratulert av Mittag

NTB Sport

Lyon slo danske Fortuna Hjørring 4-0 på bortebane i første kamp i åttedelsfinalen, og Hegerberg brukte 16 minutter på å score kampens første mål fra straffemerket. Hun fikk sjansen fra elleve meter da Dzsenifer Marozsán ble felt i Fortuna-boksen, og hun satte ballen kontrollert ned i venstre hjørne.

Eugénie Le Sommer økte Lyons ledelse to ganger før pause. Hennes andre mål var en virkelig perle av et langskudd som gikk inn i lengste kryss.

Åtte minutter ut i annen omgang var Hegerberg høyest i feltet og stanget inn et frispark fra Marozsán. Det var hennes 51. Champions League-mål, det 47. i Lyon-drakt.

– Jeg fikk nettopp en melding fra Anja Mittag, og det er fantastisk. Hun er en legende, og det gir meg glede og motivasjon, sa Hegerberg ifølge Lyons Twitter-konto.

Hun fikk også flere scoringsmuligheter i kampen. Seks minutter før slutt nølte hun litt med en retur etter at Le Sommer hadde skutt i tverrliggeren, og ballen endte utenfor. Dermed ble det med to scoringer for 24-åringen fra Sunndalsøra.

Målmaskin

Hegerberg går svært sjelden av banen uten å score, og i mesterligaen har hun vært svært het. Målmaskinen scoret hattrick i finalen mot Barcelona i mai, og i 16-delsfinalen i høst scoret hun fem mål (to hjemme og tre borte) i dobbeltkampen mot Rjazan.

Dessuten er hun toppscorer i fransk 1. divisjon med åtte mål fra fem kamper.

– Det var en fantastisk kamp av laget. På én eller to berøringer destabiliserer vi motstanderne. Jeg vil takke laget mitt. Vi har slike utrolige øyeblikk hvert eneste år, sier Hegerberg etter Fortuna-kampen.

Lyon har vunnet mesterligaen fire år på rad og er favoritt også denne sesongen. Dermed tyder mye på at Hegerberg tar scoringsrekorden alene i løpet av relativt kort tid.

Anja Mittag spilte for en rekke europeiske storklubber og la opp i sommer. Dermed stoppet hun på 51 scoringer i mesterligaen.

Sævik-mål og Engen-assist

Samme kveld som Hegerbergs måldobbel skulle også Paris Saint-Germain-proffen Karina Sævik markere seg i Europa.

23-åringen, som gikk til PSG etter sommerens VM, scoret det første målet borte mot islandske Breidablik allerede etter ni minutter.

Formiga fulgte opp med 2-0 etter 17 minutter, mens også Marie-Antoinette Katoto også scoret før halvtimen var spilt. PSG hadde full kontroll og vant 4-0 etter at Paulina Dudek scoret på overtid.

I Tyskland slo Ingrid Syrstad Engen en flott målgivende pasning til Wolfsburgs første mål i 6-0-seieren over Twente. Zsanett Jakabfi scoret to ganger før pause, mens Dominique Bloodworth (2), Pernille Harder og Fridolina Rolfö tegnet seg på scoringslisten i annen omgang.

Kristine Minde er skadd og var ikke med i Wolfsburgs tropp.

I andre kamper vant Bayern München 5-0 over BIIK-Kazygurt, mens Arsenal slo Slavia Praha 5-2 og Glasgow City vant 2-0 over Brøndby. I storkampen mellom Manchester City og Atlético Madrid endte det 1-1.

