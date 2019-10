Hegerberg inn i Guinness rekordbok

NTB Sport

Ballon d'Or, ofte oversatt til Gullballen på norsk, regnes som den mest prestisjetunge individuelle prisen en fotballspiller kan vinne. Og i desember fjor ble den for første gang utdelt til en kvinnelig fotballspiller; Ada Hegerberg.

Prisen fikk hun blant annet etter at hun scoret på bestilling for Lyon etter overgangen til den franske storklubben i 2014. Forrige sesong var intet unntak, da hun mottok prisen. 53 mål ble fasiten. 15 av dem kom i mesterligaen, hvilket var rekord.

I tillegg bidro hun sterkt til at Lyon tok sin tredje strake mesterligatriumf forrige sesong, i tillegg til et oppskriftsmessig seriemesterskap med sin franske klubb.

– Det er første kvinnelige Ballon d'Or, og dette er et stort steg for kvinnefotballen. Jeg tror vi alle sammen føler at dette er stort, sa Hegerberg under takketalen i desember.

Etter EM i 2017 takket Lyon-spilleren nei til videre landslagsspill for Norge. Dermed nådde hun heller ikke opp da FIFA nylig delte ut prisen for årets spiller.

Tolv målgivende

Også Liverpools høyreback Trent Alexander-Arnold har fått plass i rekordboken etter at han leverte tolv målgivende pasninger forrige sesong i Premier League.

– Det er en ære. Jeg ønsker alltid å være med fremover for å hjelpe laget å skape så mange sjanser som mulig, sier han ifølge den britiske avisen Mirror.

Den gamle rekorden ble delt mellom Leighton Baines (2010/11) og Andy Hinchcliffe (1994/95). Everton-spillerne sto med elleve målgivende pasninger.

– Dette er et utrolig stolt øyeblikk for meg og familien min, og det er en rekord jeg håper vil stå i mange år, sier Liverpool-backen.

Raskeste scoring

Blant øvrige fotballrelaterte hendelser som har fått plass i siste utgave av rekordboken er Kylian Mbappé for å være den yngste spilleren til å bli nominert til Gullballen (18 år og 293 dager gammel), skriver Mirror.

Shane Long er inne med Premier League-historiens raskeste mål. Han brukte kun 7,69 sekunder på å sende Southampton i ledelsen mot Watford.

Tyske Anja Mittag har rekorden for flest scoringer i mesterligaen for kvinner. Paris Saint-Germain-spilleren har notert seg for 51 scoringer i turneringen.

I tillegg er João Félix inne som den yngste spilleren som har scoret hat trick i europaligaen. Portugiseren scoret tre mål og hadde en målgivende da Benfica slo Frankfurt 4–2 i april.

(©NTB)