U21-landslaget utspilt av Nederland

To mål av Rick Van Drongelen samt scoringer av Calvin Stengs og Dani De Wit sørget for at Nederland er i god EM-rute.

Norge spilte 1-1 borte mot Hviterussland fredag, og med tirsdagens hjemmetap er laget på etterskudd i kvalifiseringen. Mannskapet til Leif Gunnar Smerud har fire poeng på tre kamper, mens gruppeleder Nederland har ni.

Avstanden opp til Portugal på andreplass er riktignok bare to poeng for Norge.

Gruppevinnerne og den beste toeren går direkte til EM i 2021. De øvrige toerlagene spiller omspill.

Nesten drømmestart

Norge kunne fått en drømmestart på Marienlyst. Fire minutter var spilt da hjemmelaget fikk kampens første mulighet, og den var stor. Etter mye fram og tilbake kom Hugo Vetlesen igjennom, men bommet med avslutningen. Ballen endte deretter hos Stabæk-kompis Ola Brynhildsen, men heller ikke han klarte å score.

Gjestene tok over utover i omgangen. Etter 26 minutter var Nederland nær ved å ta ledelsen. De fikk flere gode sjanser i samme situasjon, men etter gode blokkeringer fikk Norge til slutt avverget.

Tre minutter senere lå ballen likevel i nettet. Rick van Drongelen styrte et frispark i mål, og gjestene tok en fortjent ledelse.

Nederland-scoringer

Fire minutter etter pause ble det enda tyngre for Norge da Nederland doblet ledelsen på et nydelig skudd. Calvin Stengs fikk skyte, og ballen gikk i mål via tverrliggeren.

Gjestene fortsatte å kjøre, og før timen var spilt fikk de en god mulighet til å øke ledelsen. Myron Boadu fikk skutt fra cirka fem meter, men ballen gikk utenfor.

Norge kom seg bedre med i kampen etter hvert, men etter halvspilt andre omgang måtte Kristoffer Klaesson plukke nok en ball ut av nettet. Keeperen feilberegnet et innlegg, og Dani de Wit fikk trille ballen i åpent mål.

To minutter før slutt trodde Kristian Thorstvedt at han hadde pyntet på resultatet for Norge. Han trillet ballen i nettet, men scoringen ble feilaktig annullert for offside.

I stedet fastsatte van Drongelen sluttresultatet til 4-0.

I november fortsetter kvalifiseringen for Norge. Da venter bortekamp mot Kypros og en svært viktig hjemmekamp mot Portugal.

