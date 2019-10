Sverige hadde Spania i kne

NTB Sport

Dermed fikk svenskene samme resultat mot Spania som det Norge klarte på Ullevaal stadion lørdag. Det ødela uansett ikke kvelden.

Den sene norske utlikningen i Bucuresti sørget nemlig for at Sverige har andreplassen i EM-kvalifiseringsgruppe F, poenget foran Romania.

Marcus Bergs scoring skilte lenge lagene i Stockholm tirsdag, og i mål sto Robin Olsen en praktfull kamp. På overtid røk likevel den svenske seieren. Gjestenes sene scoring sørget for at Spania er klare for neste års EM-sluttspill.

– Å slippe inn i det siste minuttet føles utrolig tungt. Vi gjorde det bra med unntak av de første minuttene, sa Marcus Berg til C More etter kampen ifølge Aftonbladet.

– Jeg er stolt over vår prestasjon, men også skuffet, sa lagkamerat Kristoffer Olsson.

Sen utligning

Berg så ut til å bli den store helten på Friends Arena. Fem minutter etter hvilen sendte han Sverige i ledelsen.

Robin Quaison slo et innlegg som Berg nikket mot mål fra kort hold. Spanias keeper David de Gea vartet opp med en refleksredning, men ballen havnet til slutt igjen hos Berg. Han satte inn 1-0.

Med til historien hører det at kritikerne stilte spørsmål ved Bergs plass i startoppstillinge foran tirsdagens kamp. Landslagssjef Janne Andersson valgte imidlertid å stole på spissen sin og fikk betalt i form av scoring.

På overtid kom likevel kalddusjen. En spansk corner endte til slutt opp hos Rodrigo. Valencia-spissen fikk en enkel jobb med å sette inn 1-1.

De Gea-skade

Ole Gunnar Solskjær fikk for øvrig mer hodebry som følge av kampen i Stockholm. Manchester United-keeper David de Gea forlot banen med skade.

Kvarteret var spilt av annen omgang da sisteskansen signaliserte at kampen var over for hans del. Deretter ruslet de Gea slukøret av banen og ble erstattet med Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga.

Det var ikke lett å lese ut fra situasjonen hva slags skade spanjolen hadde pådratt seg.

De Gea-nyheten kommer uansett ikke beleilig for United-manager Ole Gunnar Solskjær. Han har slitt voldsomt med skader på sine nøkkelspillere så langt denne sesongen, og nå kan klubbens viktige sisteskanse være ute av spill i tiden som kommer.

