Manchester Uniteds lønnsbudsjett nærmer seg 4 milliarder kroner, aksjeeier vurderer salg

NTB Sport

Mandag ble informasjonen om lønningene for 12-månedersperioden sommer 2018 til 2019 tilgjengelig for allmennheten. United har aldri tidligere har et slikt budsjett (3,8 milliarder) for lønnsutbetalinger. Det er også rekord for Premier League.

Det har økt med hele 1,15 milliarder kroner og 43 prosent bare i løpet av de tre siste årene.

Det er ventet at United runder 4-milliardgrensen med klar margin når tallene for den pågående sesongen offentliggjøres om et snaut år.

United betaler blant annet fortsatt cirka 3,2 millioner kroner per uke til Alexis Sánchez. Dette selv om han er utlånt til Inter og også for tiden skadd.

Keeper David de Gea har en ukelønn på cirka 4 millioner kroner. Manager Ole Gunnar Solskjær tjener rundt 85 millioner kroner i året.

Salg?

Tirsdag kom det fram at en av United-eierne, amerikaneren Kevin Glazer, har overfør sine aksjer (13 prosent) i klubben fra B-kategori til A. Det betyr at aksjene er tilgjengelig for salg på New York-børsen NYSE.

Bakgrunnen skal være at Glazer vurderer å kvitte seg med sin aksjepost fordi han frykter et kursfall om Uniteds svake spill fortsetter. Flere av Glazers søsken har også store eierposter i United.

United har bare spilt inn ni poeng på åtte Premier League-kamper i høst. Det betyr at klubben opplever sin svakeste sesonginnledning på tre tiår. Søndag kommer høstens store lag i England, Liverpool, til Old Trafford.

United-fansen frykter et klart tap.

(©NTB)