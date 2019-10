Lagerbäck gjør bare én endring til Romania-kampen

NTB Sport

Dermed gjør ikke landslagssjef Lars Lagerbäck mer enn den ene endringen han er tvunget til å gjøre foran den viktige kampen i Bucuresti.

Håvard Nordtveit forlot banen med skade mot Spania på Ullevaal lørdag. Rosenborg-spiller Even Hovland tok hans plass, spilte en drøy time og får fornyet tillit i rollen som Kristoffer Ajers stoppermakker.

Med bare to dager mellom kampene måtte Lars Lagerbäck vurdere tilstanden til spillerne etter den tøffe kampen på Ullevaal, men laget som har gjort det så godt i de to siste kampene mot Sverige og Spania får ny tillit tross slitne bein.

Både Joshua King, Omar Elabdellaoui og Haitam Aleesami sto over den siste treningen mandag, men spiller fra start tirsdag.

Romania gjør på sin side fire bytter i laget som slo Færøyene borte. Landslagssjef Cosmin Contra pleier å bytte halve laget fra kamp til kamp under en samling, og det var ventet at han ville gjøre enda flere bytter.

Midtstopper og kaptein Vlad Chiriches ble skadd i Torshavn. Adrian Rus tar hans plass ved siden av Ionut Nedelcearu.

Romania bytter til 4-2-3-1-formasjonen laget pleier å bruke mot sterke motstandere. Razvan Marin kommer inn på sentral midtbane, Ciprian Deac på høyre kant og Alexandru Ionut Mitrita som hengende spiss. Ut går Ianis Hagi, Florinel Coman og Florin Andone.

Både Romania og Norge trenger seier tirsdag for å henge med i kampen om direkte EM-plass. Kampen skulle egentlig gått for tomme tribuner, men Romania har valgt å utnytte en UEFA-regel som åpner for å slippe inn 30.000 barn.

Slik er lagene:

Norge (4-4-1-1):

1 Rune Almenning Jarstein – 14 Omar Elabdellaoui, 5 Even Hovland, 3 Kristoffer Ajer, 2 Haitam Aleesami – 8 Stefan Johansen (kaptein), 19 Markus Henriksen, 15 Sander Berge, 18 Ole Selnæs – 20 Martin Ødegaard – 7 Joshua King.

Reserver: 12 Ørjan Nyland, 22 Sondre Rossbach – 4 Sigurd Rosted, 6 Jakob Glesnes, 9 Alexander Sørloth, 10 Tarik Elyounoussi, 11 Mohamed Elyounoussi, 13 Fredrik Midtsjø, 16 Jonas Svensson, 17 Birger Meling, 21 Bjørn Maars Johnsen, 23 Mathias Normann.

Romania (4-2-3-1):

12 Ciprian Tatarusanu (kaptein) – 2 Romario Benzar, 5 Ionut Nedelcearu, 4 Adrian Rus, 11 Nicusor Bancu – 18 Razvan Marin, 15 Paul Anton – 17 Ciprian Deac, 8 Nicolae Stanciu, 20 Alexandru Mitrita – 9 George Puscas.

Reserver: 1 Ionut Radu, 16 Florin Nita – 3 Alin Tosca, 6 Andrei Burca, 7 Florinel Coman, 10 Ianis Hagi, 13 Claudiu Keserü, 14 Vasile Mogos, 19 Mihai Bordeianu, 21 Dan Nistor, 22 Alexandru Cicaldau, 23 Florin Andone.

Dommer: Bobby Madden, Skottland.

(©NTB)