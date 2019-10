Lagerbäck om framtiden: – Svarer når jeg blir spurt

NTB Sport

71-åringen har kontrakt til sommeren og jobber fortsatt med å føre Norge til EM-sluttspillet som spilles da. Flere av spillerne har ytret ønske om at han fortsetter sitt prosjekt, og han har ikke stilt seg avvisende.

– Jeg skal svare når jeg får et konkret spørsmål, og jeg vet ikke om jeg får det. Dette ligger hos andre enn meg. Vi har ikke pratet konkret om det, men jeg vet at de som bestemmer i fotballforbundet, sikkert ønsker å avklare sånt så tidlig som mulig, sa Lagerbäck.

Inntil videre har han arbeidsoppgaver nok, først med å lede laget til seier i tirsdagens svært viktige bortekamp mot Romania.

Lykkes det, vil spenningen i kampen om 2.-plassen i kvalifiseringsgruppen leve til novemberkampene. Da spiller Norge hjemme mot Færøyene og borte mot Malta.

Ekstrasjanse

Noen uker senere kan Lagerbäck være tilbake i Bucuresti. 30. november skjer nemlig gruppetrekningen for EM-sluttspillet i Romanias hovedstad.

Om Norge løser EM-billett gjennom kvalifiseringen vil det være opplagt å reise, men det kan være interessant også om det norske laget ikke lykkes.

Norge er nemlig garantert en ekstrasjanse gjennom nasjonsligaomspill for C-divisjonen, og trekningen i Bucuresti avgjør hvilken gruppe vinneren av det omspillet havner i.

Serbia er høyaktuell som semifinalemotstander i omspillet i mars, en kamp som i så fall spilles på Ullevaal. Der er Norge ubeseiret under Lagerbäck.

I EM-sluttspillet skal Bucuresti dele en gruppe med Amsterdam, med tre kamper i hver by. Arena Nationala får også en åttedelsfinale i et EM-sluttspill som spres over hele Europa.

(©NTB)