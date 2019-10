Lagerbäck om 30.000 rumenske tilskuere: – Vet ikke hva vi gjør om det kommer rasistiske rop

NTB Sport

I utgangspunktet skulle kampen vært spilt for tomme tribuner som straff for at Romanias supportere kom med rasistiske tilrop og oppførte seg dårlig under kampene mot Spania og Malta.

– Jeg har full forståelse for at Romania gjør det så lenge regelen er slik, men jeg vil legge til at jeg håper de unge tilhengerne oppfører seg bra. Vi har noen spillere med annen bakgrunn, og jeg blir veldig skuffet om det som har skjedd her før, hender igjen. I så fall vet jeg ikke hvordan vi reagerer, sa han på spørsmål fra en rumensk journalist under mandagens pressekonferanse.

– Som andre lag har gjort, må vi diskutere hva vi skal gjøre da, sa han og viste tydelig til Englands trussel om å gå av banen dersom spillerne utsettes for tribunerasisme.

Mandag ble det kjent at Det europeiske fotballforbundet (UEFA) har åpnet for at 30.000 barn under 14 år får slippe inn på stadion. Lagerbäck sa at han synes regelverket er merkelig.

– Jeg har full respekt for at Romania benytter sjansen til å invitere barn, men det er en veldig merkelig beslutning dersom man ønsker å markere tydelig mot rasisme, for eksempel. Men når regelverket er slik, må vi bare respektere det.

– Spiller liten rolle

Kaptein Stefan Johansen er enig med sjefen.

– Rasisme skal ikke skje i fotball, og det må straffes hardt. Men nå er regelverket som det er, og Romania forholder seg til det. Jeg kjente ikke til regelen, men jeg har respekt for at Romania gjør det, sa midtbanemannen.

Johansen understreket at avgjørelsen om å slippe barna inn på stadion ikke får konsekvenser for Norges forberedelser til kampen.

– Det har ikke så mye å si for hvordan vi forbereder oss. Vi må ha tre poeng, og om det blir for tomme tribuner eller foran barn, spiller ikke noen rolle for det vi skal gjøre på matta.

Advarsel

Arena Nationala i Bucuresti har en tilskuerkapasitet på 55.000. Ifølge forbundet er det barn under 14 år, i grupper på ti og ti og ledsaget av en voksen, som får lov å slippe inn. I tillegg vil det være noen få hundre norske supportere på tribunen.

Avgjørelsen om å fylle opp tribunene med barn ble et tilbakevendende tema på mandagens pressekonferanse, men det var først da en rumensk journalist spurte om det at Lagerbäck tok fram sin advarsel.

– Jeg trodde ingenting i fotballen kunne overraske meg, men dette overrasket meg. Jeg visste ikke at UEFA hadde den regelen og har ikke opplevd noe sånt før, sa han før han tydelig, med tanke på at budskapet skulle videreformidles gjennom rumenske medier, kom med sin uttalelse om mulige konsekvenser av rasistiske tilrop.

