Lagerbäck: – Nå handler det bare om restitusjon

– Med bare to dager mellom kampene er det ikke så mye jeg kan gjøre med dem som spilte 90 minutter lørdag. For dem handler det bare om restitusjon, sa Lars Lagerbäck da han møtte mediene dagen før bortekampen mot Romania.

Da hadde 20 av de 23 i troppen vært gjennom en timelang økt på Arena Nationala, en moderne stadion med 55.000 sitteplasser, som skal brukes i neste års EM-sluttspill. Tirsdag handler det for begge lag om å komme seg dit.

Lagerbäck trakk fram at Norge hadde en tøffere oppgave lørdag, med kamp mot gruppeleder Spania. Romania spilte dessuten sin bortekamp mot Færøyene flere timer tidligere. Den norske troppen landet i Bucuresti over midnatt natt til mandag.

– For rumenerne har det vært litt ferie. Det er tøffere for oss, sa Lagerbäck.

Han har funnet et lag som har gjort det meget godt i de siste kampene, og helst vil han nok sende de samme på banen tirsdag kveld. Samtidig må han ta hensyn til belastning, mot et rumensk lag som har gjort store endringer fra kamp til kamp i de tøffe landslagsukene.

– Som alltid skal jeg diskutere med medisinerne i ettermiddag, og vi må se på tilstanden til dem som har spilt mye. Avgjørelsen blir tatt etter det, sa Lagerbäck.

Må gjette

– Romanias trener har rotert mye, og det gjør det også vanskeligere å vite akkurat hva vi møter. Vi må gjette litt. De har en interessant tropp med en blanding av unge og mer erfarne spillere. Vi vet hvordan for eksempel spissene jobber, men det er Romania som lag vi må slå.

Spissen George Puscas har scoret fem mål i kvalifiseringen, Claudiu Keserü hele seks selv om han ofte starter på benken. Det var Keserü som med to mål berget poeng for Romania på Ullevaal.

Romania har brukt 33 spillere så langt i kvalifiseringen, Norge bare 23.

Uansett hvem Lagerbäck velger å sende på banen, håper han å se mye av det samme som i kampene mot Sverige og Spania.

– Jeg både håper og tror at det vil se ut omtrent som det gjorde lørdag, at vi kontrollerer kampen godt, men vi kommer ikke til å undervurdere Romania. De har gjennom hele kvalifiseringen vist at det er et godt lag, sa landslagssjefen.

– Vi skal spille vårt spill, sørge for at forsvarsspillet er like bra som mot Spania og samtidig tilstrebe litt større effektivitet framover. Jeg tror på en jevn kamp.

Konsentrasjon

Lagerbäck hadde med seg lagkaptein Stefan Johansen til pressekonferansen, og finnmarkingen vet iallfall én ting som måtte bedres fra 2-2-kampen mot Romania i juni.

– Vi må være konsentrerte i 90 minutter. Hjemme var vi gode i halvannen omgang og ledet 2-0, men så sviktet konsentrasjonen, og vi slapp dem inn i kampen. Det skal ikke skje igjen, sa han.

– Romania er som Spania gode med ballen, det er kanskje den største styrken deres. Vi har en tydelig kampplan. Vi skal gå utpå og prøve å kontrollere kampen, men vi vet også at de gir bort mye rom for kontringer, og vi skal prøve å utnytte det også.

Lagerbäck trakk fram UEFA-statistikken fra lørdagens kamp som viste 60-40 til Spania i ballbesittelse.

– Det er ikke ofte lag kommer opp i 40 prosent mot dem, og det viser at det ikke bare var forsvarsjobbing. Vi skal ha et veldig godt forsvarsspill, men vi prioriterer angrepsspillet like høyt, og så har vi ulike planer for hva vi skal gjøre dersom vi trenger et mål eller om vi behøver å tette igjen, sa han.

For Norge er bare seier godt nok om håpet om direkte EM-plass skal leve videre.

