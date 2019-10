Det nærmer seg VM-avklaring for Carlsen

NTB Sport

Norge var aktuell som VM-arrangør, men Stavanger trakk sin søknad tidligere i år. Carlsen ønsket ikke å spille der.

Team Carlsen ville at mesterskapet skulle bli spilt i Oslo eller Bærum. Da kunne verdensmesteren bo i «hjemlige omgivelser». Subsidiært kunne Carlsen-leiren gå med på en todelt løsning, der halvparten ble spilt i Stavanger og halvparten i Oslo-området.

– FIDE vurderer alle alternativer. Det foreligger interesse fra flere byer og forbund. Vi kommer med en offisiell uttalelse innen 1. november. Før det vil vi ikke til å dele noe informasjon, sier Emil Sutovsky til NTB.

Han er generaldirektør i FIDE. Det er omfattende krav til VM-arrangøren.

Tidligere meldte Wien, Monte Carlo og St. Petersburg sin interesse for VM-duellen. Den går over best av 14 partier og spilles trolig i november neste år.

Carlsen har vunnet VM-kampen de fire siste gangene: Chennai (2013), Sotsji (2014), New York (2016) og London (2018).

VM-motstanderen til Carlsen blir klar etter den såkalte kandidatturneringen i mars og april. Den spilles i Jekaterinburg (Russland) og har åtte deltakere. Vinneren får sjansen mot Carlsen.

Nordmannen spiller for tiden en turnering på Isle of Man.

