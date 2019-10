Thorisdottir matchvinner i engelsk toppkamp

NTB Sport

Dermed klatrer Chelsea forbi tittelforsvarer Arsenal og opp til 2.-plass på tabellen. Ubeseirede Manchester City topper etter fire runder, mens Arsenal er treer etter å ha tapt sine første poeng mot Chelsea.

Thorisdottirs scoring var hennes første i ligaen for Chelsea. Den kom i det 85. minuttet etter at Chelsea klarte skape et trykk rundt Arsenals 16-meter. Den norske midtstopperen fikk ballen fra Ramona og hamret den inn borte ved stolpen fra 17 meters hold.

Arsenal hadde tatt ledelsen allerede etter åtte minutter ved Daniëlle van de Donk. Bethany England kvitterte for Chelsea etter snaue timen, før Thorisdottir avgjorde for hjemmelaget.

Hun var blitt byttet inn for landslagsvenninnen Guro Reiten i kampens 74. minutt. Maren Mjelde spilte hele kampen for Chelsea.

I en annen kamp i superligaen ble Lisa-Marie Utland matchvinner for Reading. Hun scoret 3-2-målet som sørget for lagets annen seier for sesongen.

