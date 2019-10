Omar stakk hodet i sementblanderen, Lagerbäck applauderer

NTB Sport

– Han stakk hodet inn i sementblanderen, akkurat slik vi har snakket om. Vi har til og med en video av en sementblander for å illustrere poenget og trigge spillerne til å ofre seg på dødballer, sa landslagssjefen søndag.

Halvannet minutt på overtid stormet Elabdellaoui mot Spanias målvakt Kepa etter at Bjørn Maars Johnsen stusset et langt oppspill fra Ole Selnæs i bakrom. Han fikk hodet på ballen og nikket den til siden mot Joshua King, og nesten samtidig ble han meid ned av Kepa.

King skjøt over mål, men dommeren ga Norge straffespark for keeperens behandling av den norske kapteinen (som overtok bindet da Stefan Johansen ble byttet ut).

Elabdellaoui innrømmet etter kampen at han hadde vært «borte» et øyeblikk etter sammenstøtet.

– Det er ingen problemer. Han hadde det helt bra etter kampen, sa Lagerbäck da han søndag ble spurt om han fryktet hjernerystelse for sin gode høyreback.

Bedre og bedre

For annen gang på rad utropte Lagerbäck en kamp til den beste hans norske landslag har gjort. Bortekampen mot Sverige ble overgått av hjemmekampen mot Spania.

– Spillerne viste hvor sterke de er. Måten de fortsatte å kjøre på var fantastisk bra. Det er bare å bukke dypt for dem, sa han.

– Vi var gode borte mot Sverige, men dette var bedre. Selv om Spania ikke har vunnet alt den siste tiden, er det et av de vanskeligste lagene å møte. Vi kontrollerte kampen, slapp til få sjanser og skapte veldig mange halvsjanser selv. Flere ganger ble det panikk i deres forsvar.

Det var ikke bare spillerne som sørget for det. Lagerbäck hadde en heldig hånd med både laguttak og bytter underveis.

4-4-1-1-formasjonen var igjen en suksess, men i 2. omgang byttet Norge til først to og så tre spisser i jakten på utligning. Alexander Sørloth og Bjørn Maars Johnsen gjorde King selskap på topp, og til sist ble det for mye for Spanias forsvar.

Ny formasjon for spesiell spiller

Lagerbäck har alltid vært en 4-4-2-mann, men Martin Ødegaard har fått ham til å velge en variant i begge de siste kampene, med godt utbytte.

– Formasjonsvalg henger sammen med spillermateriale. Martin er en spesiell spiller og passer veldig bra i en sånn rolle (hengende spiss). Det er mye hans feil, eller fortjeneste, at vi spiller slik, sa han.

Med bare to dager mellom kampene må han vurdere om det blir ny tillit til de som spilte så godt lørdag, eller om han skal få inn friske bein.

– Det er en vurdering som må gjøres. En av klisjeene i idretten er at man ikke skal endre et vinnerlag, men det er jeg absolutt ikke redd for å gjøre, sa han og lovet at han skal forberede spillerne på plan B og C også før tirsdagens kamp.

Da er seier helt nødvendig for Norges videre sjanser i gruppa.

