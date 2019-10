Liverpool-stjerne senket Hviterussland med lekkert langskudd, mens Tyskland vant med 10 mann

NTB Sport

Tyskland vant til slutt greit med 3-0 borte mot Estland, men med utvisning på Emre Can etter 14 minutter og ingen mål til pause måtte Ilkay Gündogan ta ansvar i andre omgang. Manchester Citys midtbanegeneral scoret via Marco Reus og presset fram et selvmål via Karol Mets, før han serverte innebytter Timo Werner som la på til 3-0 i det som til slutt ble en komfortabel seier.

Tidligere på kvelden hadde Hviterussland yppet seg litt mot stjernene fra Nederland, men Wijnaldum avgjorde kampen med et flott hodestøt og et lekkert langskudd fra 25 meter. Hjemmefansen kunne juble for redusering i andre omgang, men Nederland holdt unna og vant kampen 2-1.

– Vi må gjøre det bedre enn vi gjorde i andre omgang, selv om vi hadde kontroll mot slutten av matchen. Vi er veldig nær å kvalifisere oss til EM, og det er alt som betyr noe, sa Wijnaldums klubbkamerat og Nederlands kaptein Virgil van Dijk til nederlandsk TV etter kampen.

Hviterusserne var veldig nær å sjokkere storfavoritten etter 25 minutter. Spissen Denis Laptev fikk plutselig sjansen fra fem meter etter at et innlegg hadde sneket seg forbi det nederlandske forsvaret, men stoppertalentet Matthijs de Ligt kastet seg ned og blokkerte avslutningen.

Perlemål

Istedenfor var det Nederland som tok en oppskriftsmessig ledelse seks minutter senere. Quincy Promes fikk stå ganske upresset og prikke inn et innlegg til Wijnaldum, som på akrobatisk vis headet ballen i mål.

Wijnaldum skulle for alvor vise seg fram da han la på til 2-0. Han fikk ballen på 25 meter og klinte til så ballen gikk i mål nesten helt oppe i hjørnet bak en sprellende Aleksandr Gutor.

Stanislav Dragun ga hjemmefansen håp kort tid ut i andre omgang, da han snek seg bak Virgil van Dijk etter tellefeil i det nederlandske forsvaret. Dragun gjorde ingen feil og stusset ballen i mål etter det nydelige innlegget fra Denis Poljakov.

Topper

Supertalentet Donyell Malen fikk alle tiders mulighet til å legge på til 3-1 ti minutter før slutt, men Hviterusslands keeper Gutor vartet opp med en kjemperedning og holdt liv i kampen.

Da lagene møttes i Amsterdam scoret Wijnaldum også, men den gangen ble det mye mer komfortabelt for Nederland, som vant 4-0.

Nederland topper gruppen foran Tyskland, der begge står med 15 poeng etter seks kamper. Nederland leder gruppen etter å ha slått Tyskland på innbyrdes oppgjør, men begge lag rykket fra Nord-Irland på 3.-plass.

For Hviterusslands del er håpet om direkte kvalifisering for lengst ute, men landet kan fortsatt kvalifisere seg via omspill etter at de vant sin gruppe i nasjonsligaen.

