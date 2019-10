Kipchoge realiserte maratondrømmen med Ingebrigtsen-hjelp

NTB Sport

Løperbrødrene Ingebrigtsen var blant 41 meritterte «harer» da kenyanske Kipchoge gikk til angrep på den magiske totimersgrensen i Praterparken i Wien lørdag morgen.

Friidrettsstjernen gjorde det han kom for og ble klokket i mål til tiden 1.59.40. På de siste 500 meterne tok Kipchoge selv teten og satte opp farten. De siste meterne brukte han til å vinke til publikum.

Etter målgang brøt jubelscenene løs, med Ingebrigtsen-brødrene blant de første gratulantene. Kipchoge brukte heller ikke mange sekunder før han la ut på en seiersrunde på oppløpet for å feire sammen med fansen.

Takket «harene»

Kenyaneren så uforskammet upåvirket ut av bragden han hadde utført.

– Jeg føler meg bra. Jeg håper å inspirere mange mennesker, og å vise at ingen mennesker har en grense for hva de kan klare, sa Kipchoge i seiersintervjuet.

Han takket videre «harene».

– Husk at dette er noen av de beste løperne verden noen gang har sett. Jeg må bare si tusen takk for at de sa ja til å være en del av dette, sa kenyaneren.

Han har selv verdensrekorden på 2.01.39, satt under Berlin maraton i 2018.

I 2017 løp kenyaneren inn til 2.00.26 på formel 1-banen Monza i Italia. Også da jaktet han totimersgrensen. Verken det løpet eller lørdagens løp i Wien har offisiell status som verdensrekordforsøk.

Superharer

Akkurat som på Monza-banen for to år siden fikk kenyaneren all den hjelp han kunne ønske seg i gatene i den østerrikske hovedstaden. Gruppen av «harer» byttet på å holde farten oppe, og fikk seg med jevne mellomrom pauser.

Henrik Ingebrigtsen nøyde seg med én økt som fartsholder, mens Filip og Jakob bidro foran Kipchoge flere ganger. Etter halvannen times løping var Jakob den siste av Ingebrigtsen-løperne som løp ut til siden etter endt og vellykket jobb.

På det tidspunktet lå Kipchoge ti sekunder foran skjema til å løpe på 1.59.59.

Rekordforsøket ble gjennomført i en sløyfe på 4,3 kilometer. Den var flat, uten krappe svinger og skjermet for vind av høye trær. Alt dette gjorde at Kipchoges tid ikke vil bli anerkjent som ny verdensrekord av Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF).

Familien på plass

På sidelinjen ble kenyaneren heiet fram av kona Grace og deres tre barn.

– Det blir aller første gang de ser meg konkurrere, men jeg ønsker at de skal være til stede for å se meg skape historie, sa Kipchoge på forhånd.

Tusenvis av mennesker omkranset løypa i Wien.

Eliud Kipchoge er regnet som den beste maratonløperen noensinne. Han har blant annet et OL-gull på merittlisten.

