Ajer eneste endring i Lagerbäcks lag mot Spania

Det betyr at midtbanefireren består av fire mann som normalt er sentrale midtbanespillere, mens Martin Ødegaard blir hengende spiss bak Joshua King.

Ajer, som mistet forrige samling med skade, kommer inn i laget på stopperplass på den eneste endring fra startoppstillingen i 1-1-kampen mot Sverige. Han erstatter Tore Reginiussen, som har slitt med vond skulder og ikke er på benken heller.

Ellers er elleveren den samme. Stefan Johansen og Ole Selnæs spiller på hver sin kant i midtbanefireren, med Markus Henriksen og Sander Berge i midten.

Med Ajer tilbake er den bakre fireren den samme som i de fire første EM-kvalifiseringskampene. Omar Elabdellaoui, Håvard Nordtveit og Haitam Aleesami har alle spilt hvert minutt av kvalifiseringen så langt.

Norge har sluppet inn sju mål på fire kamper mot de tre beste grupperivalene, og Rune Almenning Jarstein trenger hjelp for å bedre den statistikken. Det må til om Norge skal ha håp om poeng lørdag.

Ødegaard mot klubbkompis

Spanias landslagssjef Robert Moreno gjør tre endringer i laget fra forrige bortekamp i kvalifiseringen (2-1 over Romania), som er et bedre sammenligningsgrunnlag enn hjemmekampen mot Færøyene der flere med lite spilletid slapp til.

Inn kommer Ødegaards klubbkamerat Mikel Oyarzabal som midtspiss, på bekostning av Paco Alcácer. Det er også to endringer i backrekka. Raúl Albiol kommer inn for Diego Llorente, som ble utvist i Bucuresti, som makker for Sergio Ramos.

De to som har spilt venstreback i kvalifiseringen er begge ute med skader, og Juan Bernat får den plassen. Han har spilt bare 55 minutter tidligere i kvalifiseringen, og da som kantspiller.

Ny rekord

Kaptein Ramos spiller sin 168. landskamp og setter med det spansk rekord. Det gjør han på Fiesta Nacional, den ene av Spanias to nasjonaldager. Den gamle rekorden delte han med keeperlegenden Iker Casillas.

Ramos har to gule kort i kvalifiseringen. Med ett til på Ullevaal må han stå over mot Sverige onsdag. Hos Norge vil Ajer og Bjørn Maars Johnsen bli utestengt mot Romania om de får gult kort.

Norge er ubeseiret på Ullevaal under Lagerbäck (12 kamper, hvorav åtte er vunnet) og har ikke tapt hjemme på over tre år.

Spania kan sikre EM-billett med seier på Ullevaal, men da må Sverige samtidig tape på Malta.

Spania er den eneste av nasjonene som har vunnet EM- eller VM-gull som Norge aldri har scoret mot på hjemmebane.

Lagene:

Norge (4-4-1-1):

1 Rune Almenning Jarstein – 14 Omar Elabdellaoui, 6 Håvard Nordtveit, 3 Kristoffer Ajer, 2 Haitam Aleesami – 8 Stefan Johansen (kaptein), 19 Markus Henriksen, 15 Sander Berge, 18 Ole Selnæs – 20 Martin Ødegaard – 7 Joshua King.

Reserver: 12 Ørjan Nyland, 22 Sondre Rossbach – 4 Sigurd Rosted, 5 Even Hovland, 9 Alexander Sørloth, 10 Tarik Elyounoussi, 11 Mohamed Elyounoussi, 13 Fredrik Midtsjø, 16 Jonas Svensson, 17 Birger Meling, 21 Bjørn Maars Johnsen, 23 Mathias Normann.

Spania (4-3-3):

13 Kepa Arrizabalaga – 22 Jesus Navas, 3 Raúl Albiol, 15 Sergio Ramos (kaptein), 14 Juan Bernat – 17 Fabián Ruiz, 5 Sergio Busquets, 8 Saúl Ñíguez – 19 Rodrigo, 21 Mikel Oyarzabal, 6 Dani Ceballos.

Reserver: 1 David de Gea, 23 Pau López – 2 Dani Carvajal, 4 Iñigo Martínez, 7 Pablo Sarabia, 9 Gerard Moreno, 10 Thiago Alcantára, 11 Luis Alberto, 12 Diego Llorente, 16 Rodri, 18 Sergio Reguilón, 20 Santi Cazorla.

Dommer: Michael Oliver, England.

