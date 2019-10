Skuffende fra Ventura i PGA-turneringen i Houston

NTB Sport

Det gikk dårlig fra start i Houston for Ventura, som spilte banens ni siste hull først. Der åpnet han med to bogeys, trillet inn par på de neste fem og skuffet med to nye bogeys. Med fire under par halvveis kunne man forvente at han i kjent stil skulle ta finne fram de fine puttene, slik han har gjort tidligere, og trille inn noen birdies etter hvert, men Ventura spilte i stedet på par det neste fire hullene.

Så ble det en bogey til, to hull på par og enda en bogey, før han avsluttet med en birdie på dagens siste hull. Totalt ble det 77 slag og langt etter dagens tetduo, amerikanske Austin Cook og Talor Gooch, som leder etter 64-runder, 8 slag under par.

Det var lite som minnet om storspillet til Ventura fra forrige turnering i Las Vegas, da Ventura leverte fire runder på rad under 70 slag. Nå må han spille på sitt ypperst om han skal hente seg inn, avansere på resultatlista fredag og klare cuten, slik at han kan bli med og få spille resten av turneringen i helga.

Etter 18.-plass på forrige helgs PGA-turnering i Las Vegas bykset Kristoffer Ventura 19 plasser opp på verdensrankingen til plass nummer 144.

