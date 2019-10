Liverpool-talent straffes for video i sosiale medier

NTB Sport

Videoen laget han etter mesterligafinalen der Liverpool vant 2-0. Da var Elliott Fulham-spiller. I klippet gjorde han en nedlatende imitasjon av Kane og sa stygge ord om Tottenham-spissen.

I slutten av juli signerte 16-åringen for Liverpool, og like etter begynte videoen å sirkulere på internett. Da gikk Elliott selv ut og la seg flat for oppførselen.

Nå har altså Elliott fått straffen sin. Han må stå over alle hjemlige kamper i 14 dager. Han er også gitt 350 pund i bot. Det tilsvarer cirka 3900 kroner. I tillegg må stortalentet gjennomgå et kurs for å bedre oppførselen.

Det skriver journalistene James Pearce og Paul Joyce. Begge følger Liverpool tett.

I slutten av september spilte unggutten sin første offisielle kamp for Liverpool i 2-0-seieren over MK Dons i ligacupen.

