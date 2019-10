King, se opp! – Røde-Ramos er klar for rekordkveld på Ullevaal

NTB Sport

Ahmed Hassan (Egypt) har 185 landskamper og topper ifølge FIFAs oversikt listen over de med flest. Han la opp i 2012.

Lørdag går Ramos forbi keeper Iker Casillas. Spania er så godt som klare for EM neste år. Mesterskapet sammen med oppkjøringskamper og annet, betyr at Ramos har los på Hassan.

Ramos ønsker også å spille OL for Spania neste år, men den saken er ikke avklart med det spanske fotballforbundet. Norge ble overkjørt i mars da Spania vant 2–1 i Valencia. Da scoret midtstopperen scoret på straffe.

Farlig

Lørdag kommer midtstopperen trolig til å møte Martin Ødegaard. De blir kanskje lagkamerater i Real Madrid til sommeren om Ødegaards utlån til Real Sociedad avsluttes da.

Ramos har 21 landslagsmål. Hele åtte av disse har han scoret de siste 13 månedene.

Kortene sitter løsere for ham. Han har fått over 280 gule kort og nærmer seg 30 røde i løpet av karrieren. Det gir Ramos disiplinær-topplassen både i La Liga, Champions League og for det spanske landslaget.

Da NTB nylig spurte Norges landslagssjef Lars Lagerbäck om hvilken spansk spiller han hadde likt best de siste 25 årene, svarte svensken Carles Puyol (midtstopper). Lagerbäck roste ham uhemmet og la så til at Ramos «sannsynligvis er like god og viktig».

(©NTB)