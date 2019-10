Football-rankings: Bare 30 prosent sjanse for norsk EM-deltakelse

NTB Sport

10,3 prosent sjanse er alt Lars Lagerbäcks lag levnes for å ta seg forbi Sverige og Romania og sikre 2.-plass i kvalifiseringen. Tar man med ekstrasjansen gjennom nasjonsligaomspill, øker sjansene til 30,3 prosent for norsk deltakelse i sluttspillet.

Egil «Drillo» Olsen likte i sin tid å anslå prosentsjanse for norsk suksess i kamper og kvalifiseringer. Folkene bak football-rankings har gjort det til en vitenskap, men tallene de har kommet til gir liten grunn til å juble.

Ifølge football-rankings er det 99,98 prosent sikkert at lørdagens motstander Spania kvalifiserer seg til EM med topp to-plassering i gruppe F. Sverige får 67,0 prosent sjanse til å slå følge, Romania 22,7 og Norge altså 10,3.

Bakgrunnen for tallene er 10.000 simuleringer for hvert lag av utfallet av gjenstående kamper, vektet etter tidligere resultater.

Serbia for sterk?

Det har lenge vært klart at Norges beste sjanse til EM-deltakelse trolig er gjennom ekstrasjansen laget er garantert som gruppevinner i fjorårets nasjonsliga. Imidlertid er det nesten sikkert at Serbia blir motstander i semifinalen, og ifølge football-rankings vil gjestene fra Balkan være stor favoritt i den kampen.

Serbia har havnet på etterskudd i kvalifiseringen og har ifølge football-rankings bare 4,15 prosent sjanse til å sikre EM-plass i høst. Likevel mener nettstedet at Serbia har 66,2 prosent sjanse til å ta seg til omspillfinale, og totalt 52,6 prosent sjanse til å komme til EM.

Det selv om Norge er garantert hjemmebane i semifinalen i mars.

Skottland, som er uten sjanse til å bli EM-klar gjennom kvalifiseringen, var best rangerte gruppevinner i nasjonsligaens C-divisjon, foran Norge, Serbia og Finland. Det betyr at skottene også spiller hjemme i semifinalen, og de har ifølge nettstedet 59,2 prosent sjanse til å komme til omspillfinale, men bare 18,6 prosent sjanse til å bli EM-klar.

Finland mot EM

Finland ligger i motsetning til de andre gruppevinnerne fra C-divisjonen meget godt an i EM-kvalifiseringen og har i football-rankings' utregning 90,2 prosent sjanse til å bli EM-klar i høst. Det er i så fall aller første gang Finland kvalifiserer seg til et seniorsluttspill for menn.

Når gruppevinnere i nasjonsligaen allerede er EM-klare, flyttes andre lag opp til deltakelse i omspillet. I øyeblikket er Bulgaria, Israel, Ungarn og Romania mest aktuelle kandidater til å rykke inn for Finland og bli Skottlands semifinalemotstander.

Belgia ble torsdag første lag som definitivt er klar for EM-sluttspillet. Ifølge football-rankings har åtte andre nasjoner minst 97 prosent sjanse til å kvalifisere seg til EM allerede i høst. Det er Italia, Spania, England, Frankrike, Russland, Ukraina, Tyskland og Portugal.

Av de nordiske landene har Finland størst sjanse til å bli EM-klar. Total sannsynlighet for EM-plass (enten direkte eller gjennom omspill) er: Finland 91,5, Danmark 84,5, Sverige 80,1, Norge 30,3, Island 25,1.

