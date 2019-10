Ødegaard klar til å gjenta rollen fra Sverige-kampen

NTB Sport

Det vil si at han blir hengende spiss bak Joshua King. Begge fikk spørsmål om det samarbeidet under fredagens pressekonferanse.

– En spiss vil alltid ha en makker på topp, men vi beviste mot Sverige at vi kan spille sammen. Martin kan spille i flere posisjoner, deriblant i en tierrolle. Mot Spania må vi være kompakte defensivt, og Martins løpskapasitet, som han har utviklet de siste årene, er en god nøkkel for å gjøre det trangere for dem på midtbanen, sa King.

– Hvor god oppskrift det er for å stoppe Spania finner vi ut i morgen.

Lars Lagerbäck har i tiden som Norges landslagssjef, og gjennom det meste av sin karriere, sverget til 4-4-2, men han traff godt da han prøvde 4-4-1-1 på Friends Arena i september. Norge var nærmest seier i 1-1-kampen.

Flere strenger

– Vi viste mot Sverige at vi behersker to typer formasjon. 4-4-2 har vi brukt mye, men vi kan også legge om litt. Det gjør oss mer uforutsigbare. Ut over det har vi også en annen plan dersom vi trenger mål, men uansett hvilken formasjon det blir mener jeg at vi har gode muligheter til å skade Spania, sa Ødegaard.

– Det handler ikke mest om formasjonen, men om jobben vi gjør sammen. Vi må være gode defensivt, men også greie å holde på ballen og skape noe. Det er fullt mulig med kvaliteten vi har i troppen.

King er fullt klar over størrelsen på oppgaven som venter.

– Det blir den tøffeste kampen de fleste av oss har spilt på grunn av at så mye står på spill. Vi må være kompakte og gjøre det vanskelig for dem, og så må vi være i stand til å ta vare på kontringssjansene, sa han.

Alle i aksjon

Alle 24 i troppen fullførte fredagens timelange økt på Ullevaal stadion.

Det meste av timen gikk med til oppvarmingsøvelser og avslutningstrening på innlegg fra sidene, men det siste kvarteret spilte utespillerne mot hverandre 10 mot 10 på halv bane og med små mål. Lagerbäck blandet førstevalg og reserver i begge lag, men Ødegaard spilte igjen hengende spiss bak King i det ene laget. Alt tyder på at det blir slik fra start lørdag.

Slik var lagene på fredagens trening:

Med vester: Omar Elabdellaoui, Håvard Nordtveit, Even Hovland, Birger Meling – Stefan Johansen, Sander Berge, Mathias Normann, Mohamed Elyounoussi – Bjørn Maars Johnsen, Alexander Sørloth.

Uten vester: Jonas Svensson, Sigurd Rosted, Kristoffer Ajer, Haitam Aleesami – Tarik Elyounoussi, Markus Henriksen, Ole Selnæs, Fredrik Midtsjø – Martin Ødegaard – Joshua King.

Tore Reginiussen, som har slitt med skade og vært et usikkerhetsmoment, var også med. Han hadde en rolle der han bidro for laget som hadde ballen.

