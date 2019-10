Spørsmålstegn rundt Reginiussen i Lagerbäcks tropp

NTB Sport

Dagen startet ikke så bra for Norges svenske trener. André Hansen forlot troppen på grunn av sykdom i familien, og inn kom Odds Sondre Rossbach.

– Jeg er kanskje ikke rett mann, men de ansvarlige som behandlet ham kom til at han burde hvile. Han er fortsatt et spørsmålstegn, så får vi ta en ny sjekk på ham i morgen (fredag), sa landslagssjef Lars Lagerbäck på torsdagens pressekonferanse om Reginiussens status.

Lagerbäck ser fram til kampen mot toppnasjonen Spania.

– Det er alltid spennende å møte de store nasjonene, sa svensken.

Norge møter Spania lørdag (hjemme) og Romania tirsdag (borte). Den norske troppen må ha minst fire poeng for å ha et visst håp om EM-plass (de to beste i puljen er kvalifisert) før kampene i november.

– Seks poeng må til i disse to kampene. Hvis det står uavgjort de siste ti minuttene. Har du gjort noe tiltak for å gå for seier, spurte NTB om?

– Vi har forberedt oss for det, hvis vi må vinne. Det er to steg. En variant er å bli litt mer offensive og holde litt igjen defensivt. Den andre er å være enda mer offensive, sa svensken.

– Full gass!

– Tja, du kan kalle det for det, men i hvert fall å satse offensivt, sa svensken, som ikke vil følge kampen mellom Romania og Sverige på mobil-TV.

– Vi nøyer oss med å høre rapporter. Hvis Sverige ligger under vil jo uavgjort mot Spania også være et bra resultat for oss, sa Lagerbäck.

De to siste kampene går mot Færøyene og Malta, gruppens to svakeste lag.

