EM-kvalkampen kan skape norske fotballfest eller sette stopp for håpet om EM-plass via kvalifiseringen.

– Hvis det står uavgjort før de 10-15 siste minuttene, er det rom for litt gambling i jakt på et seiersmål?

– Vi har forberedt oss for det, hvis vi må vinne. Det er to steg. En variant er å bli litt mer offensive og holde litt igjen defensivt. Den andre er å være enda mer offensive, svarte svensken på NTBs spørsmål.

– Full gass!

– Tja, du kan kalle det for det, men i hvert fall å satse offensivt, sa svensken.

Han ikke vil følge kampen mellom Romania og Sverige utover informasjon om eventuelle scoringer.

– Vi nøyer oss med å høre rapporter. Hvis Sverige ligger under, vil jo uavgjort mot Spania også være et veldig bra resultat for oss, sa Lagerbäck.

Tvilsom

Lagerbäck fikk torsdag et forfall fra André Hansen, og Tore Reginiussen sto over treningen samme dag. Han er fortsatt svært usikker til Spania-kampen på grunn av skuldertrøbbel.

Hansen forlot troppen på grunn av sykdom i familien, og inn kom Odds Sondre Rossbach.

– Jeg er kanskje ikke rett mann, men de ansvarlige som behandlet ham kom til at han burde hvile. Han er fortsatt et spørsmålstegn, så får vi ta en ny sjekk på ham i morgen (fredag), sa Lagerbäck om Reginiussen.

– Dette er jo en kamp man er villig til å gi bort en lillefinger for å spille. Det blir ikke større med landslaget foran et utsolgt Ullevaal mot Spania. Vi får se på utviklingen i morgen (fredag), sa Reginiussen til NTB.

Norge møter Romania tirsdag (borte). Den norske troppen må ha minst fire poeng for å ha et visst håp om EM-plass (de to beste i puljen er kvalifisert) før kampene i november.

De to siste kampene går mot Færøyene og Malta, gruppens to svakeste lag.

