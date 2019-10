Åttende strake seier for Frisk Asker – Vålerenga lekte i byderbyet

NTB Sport

Med torsdagens seier er fasit som følgende for laget fra Asker: Åtte seire på åtte kamper, 30-14 i målforskjell. Laget havnet bakpå mot Stjernen, men snudde mesterlig og vant til slutt komfortabelt.

Komfortabelt ble det også for Vålerenga, som besøkte til nyopprykkede Grüner til Oslo-derby. Vålerenga vant 6-2.

Frisk snudde og vant

Den regjerende sluttspillmesteren Frisk Asker måtte slite en stund i Fredrikstad. Etter at Hampus Gustafsson hadde gitt gjestene ledelsen i overtall i slutten av den første perioden, snudde hjemmelaget.

Mål av både Andrew O'Brien og David Hallström i løpet av tre minutter sørget for 2-1-ledelse til Stjernen. Gleden skulle bli kortvarig. Et drøyt minutt senere utlignet Anders Bastiansen til 2-2 for gjestene.

Og scoringer av Victor Björkung og Fredrik Jacobsen sørget for 4-2-ledelse til Asker-laget etter endt mellomperiode. Alexandre Lavoie la på til 5-2 i den tredje perioden. Braden Christoffer reduserte senere til 3-5 for hjemmelaget.

Det ble riktignok ikke noe spenning, for like etter sto det 6-3.

Vålerenga med kontroll

11 minutter var spilt på Grünerløkka da Kalle Ekelund sendte Vålerenga i ledelsen i byderbyet mot Grüner. Ole Setsaas utlignet for vertene før den første perioden var ferdig, men i mellomperioden skulle det bli tungt for hjemmelaget.

Tobias Lindström, Thomas Olsen og Ekelund sørget i tur og orden for 4-1-ledelse til Vålerenga i løpet av de første drøye tolv og et halvt minuttene. Hjemmelaget slo tilbake like etter, før Daniel Sørvik satte inn 5-2. Fem minutter før slutt i den tredje perioden fastsatte Magnus Henriksen sluttresultatet til 6-2.

Vålerenga passerer dermed rivalen Storhamar på tabellen og ligger på fjerdeplass i eliteserien med 15 poeng på åtte kamper. Lørdag venter ubeseirede Frisk Asker hjemme i Oslo.

I en annen kamp torsdag så Narvik ut til å være på vei mot sesongens andre seier. De ledet 2-0 på bortebane mot Manglerud, men hjemmelaget snudde og vant 3-2.

(©NTB)