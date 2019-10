Nytt poengtap for Elverum i eliteserien

NTB Sport

Elverum ledet riktignok det meste av kampen, men Kolstad ledet både 29-28 og 30-29. Kampens toppscorer Alexander Blonz (8 mål) utlignet begge ganger, men i sluttsekundene var det Kolstad som hadde ballen i angrep og jaget et seiersmål. Elverum-keeper Thorsten Fries reddet skuddet fra Rasmus Carlsen.

– Vi er ikke fornøyd. Jeg føler at vi måtte slite mer for målene våre enn Kolstad gjorde for sine, og vi er langt fra der vi vil være, sa Blonz til TV 2.

– Alt i alt er vi fornøyd med ett poeng mot Elverum, men det er klart at vi skulle gjerne hatt to poeng når vi har ballen på slutten og bommer på matchballen, sa Kolstads toppscorer William Aar, som scoret sju mål.

Drama da Drammen vant

Med uavgjort i Trondheim grep Drammen sjansen til å skaffe seg tre poengs luke på tabelltopp, etter at laget halte i land 27-26-seier borte mot Nærbø.

Espen Lie Hansen scoret åtte ganger da Drammen tok sin femte seier på like mange seriekamper i høst, men poengene satt langt inne. Nærbø misset et straffekast i siste sekund.

Nærbø, som slo Elverum for en uke siden, greide dermed ikke å følge opp den bragden.

Drammen er tre poeng foran Kolstad, Elverum og Bækkelaget. Kolstad og Bækkelaget har spilt en kamp mindre enn de to andre i tetkvartetten.

Halden slo Follo 27-18 og klatret forbi motstanderen.

Byåsens første tap

I kvinnenes eliteserie la Vipers Kristiansand og Storhamar på til seks strake seirer med hver sin topoenger onsdag, men Byåsen gikk på sesongens første tap da Fana vant 22-20.

Byåsen ledet 20-19, men hjemmelaget scoret kampens tre siste mål, alle signert Christine Karlsen Alver, som ble kampens toppscorer med sju mål. Fana sto med bare to poeng før onsdagens kamp, Byåsen med fem seirer av like mange mulige.

Guro Nestaker førte an med 12 scoringer da Storhamar avgjorde en jevn bortekamp mot Tertnes og vant 30-28. Seieren gir tabelltopp på hårfint bedre målforskjell enn Vipers.

Vilde Kaurin Jonassen var toppscorer med seks mål og ble kåret til banens beste da Vipers slo tabelljumbo Sola 37-27. Laget ledet med bare to mål ved pause, men dro fra i 2. omgang.

Fredrikstad slo Follo 30-25 borte.

