Nest-Sotra trukket tre poeng – faller til 6.-plass i 1. divisjon

Sotra-klubben opplyser selv til BT at den er trukket tre poeng. Tidligere i sesongen ble laget i tillegg trukket ett poeng.

Den siste avgjørelsen fra Norges Fotballforbund betyr at Nest-Sotra faller fra 41 til 38 poeng og dermed går ned fra 5.- til 6.-plass på tabellen. Lagene fra 3.- til 6.-plass på tabellen skal spille kvalifisering om eliteseriespill.

– Det kan være en avgjørelse av stor betydning, sier sportssjef Arve Haukeland i Nest-Sotra til BT.

Nest-Sotra havnet i fjor sommer i såkalt rød sone økonomisk. Poengtrekkene i år kommer som følge av at klubben ikke har klart å oppnådd målene i handlingsplanen fra NFF. Trener Steffen Landro undrer seg likevel over timingen for det siste poengtrekket.

– Å få poengtrekk etter 26 runder er en parodi. Du sitter med en følelse av at sånt som dette kun skjer i Paradise Hotel, og at det ikke har noe med fotball å gjøre. Men dette må vi leve med. Vi hadde en god posisjon før dette skjedde og er fremdeles med, sier han.

