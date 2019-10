Messis vurderte Barcelona-exit etter skattetrøbbel

NTB Sport

– På den tiden tenkte jeg på å dra, ikke fordi jeg ønsket å forlate Barcelona, men fordi jeg ønsket å forlate Spania. Jeg følte meg urettferdig behandlet og hadde ikke lyst til å være her mer, sier Messi til den katalanske radiostasjonen RAC1, ifølge AFP.

Messis nåværende kontrakt med Barcelona går ut i 2021, men 32-åringen tror at det ikke kommer til å bli noen problemer med å forlenge avtalen.

– I dag er det klart at min hensikt er å avslutte her. Med tanke på hvordan jeg har det i klubben, hvordan jeg føler meg og hvor etablert familien og barna er i denne byen, har jeg ikke lyst til å avbryte det. Selvsagt kan alt skje, men planen min er å bli her, sier Messi.

Superstjernen ble sammen med faren sin, Jorge Horacio Messi, beskyldt for skattesvindel i 2013 og senere dømt i 2017. Messi fikk først en betinget fengselsdom på 21 måneder, som senere ble omgjort til en bot på om lag 2,4 millioner kroner (252.000 euro).

– Aldri hatt problemer med Griezmann

Det har gått rykter om at Messi og spisskollegaen Antoine Griezmann ikke går overens, men Messi avkrefter dette og sier at han lenge har ønsket franskmannen til klubben. Barcelona prøvde å signere Griezmann før fjorårssesongen, men fikk først napp i sommer.

– Det første året vi hadde lyst til å signere Griezmann, sa jeg at han var en av verdens beste, og de beste er alltid velkommen. Jeg har aldri hatt noen problemer med at han kom, så det er løgn, svarer Messi på ryktene om rift mellom de to stjernene.

Støtter treneren

Messi ga også sin støtte til trener Ernesto Valverde, som har fått et økende press mot seg etter en vanskelig start på sesongen og kollapsen mot Liverpool i Champions League i vår.

– Klubben valgte å la Valverde fortsette, og for meg var det en glede. Det er bra for stabiliteten, og han er en trener vi støtter og elsker, er Messis støtteerklæring til den hardt pressede Barcelona-treneren.

I kampen mot Sevilla forrige helg scoret Messi sitt første mål for sesongen etter skadeproblemene i sommer. Det var hans første mål på 134 dager, og nå begynner superstjernen å føle seg bedre.

– Jeg føler meg bedre. Beina mine gjorde vondt mot Sevilla, men det er sånt som skjer når man kommer tilbake. Jeg nærmer meg, sier Messi, som endelig begynner å bli skadefri.

