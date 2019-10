Innbyttere berget 2-2 for Argentina i Tyskland

NTB Sport

Fem år etter at de to nasjonene møttes i VM-finalen spilte de et slags revansjoppgjør, men med bare en eneste spiller fra finalelagene (Marcos Rojo) på banen. Joachim Löws nye tyske landslag innledet kampen klart best, og Gnabry så ut til å ha utgjort forskjellen da vertene ledet 2-0 før første omgang var halvspilt.

Etter et kvarter raidet Lukas Klostermann til dødlinja på høyresiden og slo skrått ut i feltet. Gnabry lurte ballen forbi to motspillere med sin første berøring og listet den hardt presset av en tredje argentiner i mål med utsiden av foten.

Sju minutter senere brøt Klostermann på egen halvdel og satte fart på en giftig kontring. Hen dyttet ballen ut til Gnabry på høyresiden, og Bayern München-stjernen så Kai Havertz på full fart i midten. Pasningen var presis, og dermed sto det 2-0.

Avgjørende bytter

Med et dusin spillere uaktuelle på grunn av sykdom eller skader sendte Löw debutanter på banen i form av Freiburg-duoen Robin Koch og Lucas Waldschmidt, mens Suat Serdar og Nadiem Amiri fikk debuten som innbyttere.

Det var likevel argentinske Lionel Scaloni som gjorde de avgjørende byttene i kampen. I et lag som manglet Lionel Messi (utestengt), Sergio Agüero og Angel di Maria satte han inn Leverkusen-spiller Alario for en skuffende Paulo Dybala etter en time. Marcos Acuña og debutanten Lucas Ocampos hadde kommet inn allerede ved pause.

I det 66. minutt la Acuña inn fra venstre, og Alario nikket hardt i mål forbi Barcelona-keeper Marc-André ter Stegen.

Debutant utlignet

Utligningen kom fem minutter før full tid, da Alario raidet og lette etter en avslutningsmulighet, men i stedet slapp ballen til Ocampos. Sevilla-spilleren skjøt behersket i mål ved nærmeste stolpe og jublet for scoring i debutkampen.

Begge lag hadde store sjanser i tillegg til målene, og blant annet traff Marcel Halstenberg tverrliggeren for Tyskland, Rodrigo de Paul stolpen for Argentina.

Før avspark var det ett minutts stillhet for ofrene for angrepet mot en synagoge i den tyske byen Halle tidligere onsdag.

