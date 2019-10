FIFA straffet Hongkongs fotballforbund etter piping mot Kinas nasjonalsang

NTB Sport

Det internasjonale fotballforbundets disiplinærkommisjon ila boten på 15.000 sveitserfranc for «forstyrrelse under nasjonalsangene og formidling av budskap som er upassende under en idrettsbegivenhet».

Det var før VM-kvalifiseringskampen mot Iran forrige måned at publikum markerte sin misnøye under nasjonalsangen. Den tidligere britiske kolonien har siden 1997 vært underlagt kinesisk suverenitet, men med delvis selvstyre etter prinsippet «ett land – to systemer». Hongkong har fortsatt et eget landslag, men det er Kinas nasjonalsang som spilles før kampene.

Den siste tiden har det vært omfattende demonstrasjoner og protester i Hongkong med krav om mer demokrati.

