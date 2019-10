Etterlengtet russisk VM-seier i turn etter kinesisk klikk

NTB Sport

Kina, som hadde vunnet lagkonkurransen i sju av de åtte siste VM, så ut til å ha avgjort da Zou Jingyuan leverte en fantastisk skrankeøvelse til 16,383 poeng, den beste poengsum oppnådd i noe apparat med et helt poengs margin.

Foran svingstang, som var siste apparat både for Kina og Russland i onsdagens finale, hadde kineserne en ledelse på 1,394 poeng. Sun Wei klikket og falt ned fra stangen, og med 12,766 poeng slapp han Russland inn i gullkampen igjen.

Nøt øyeblikket

Nikita Nagornji, som var best av alle i kvalifiseringen til fredagens individuelle mangekampfinale, hadde russernes skjebne i sine hender da han var siste utøver i aksjon, og med 14,460 sikret han gullet med en margin på 0,997 poeng.

– Jeg følte ikke noe press. I stedet nøt jeg øyeblikket. Bare i idretten kan man oppleve slike øyeblikk, sa Nagornji.

Artur Dalalojan, som var nest best i kvalifiseringen, bidro også til gullet. Han sa at seieren smakte ekstra godt et år etter at Russland ble slått av Kina med 0,049 poeng.

– Et helt år har jeg ikke sovet godt fordi gullet glapp. I fjor kastet vi bort seieren med våre feil, sa han.

Trøstet kineserne

Mens lagkameratene jublet, gikk Dalalojan bort til kineserne og omfavnet hver av dem, deriblant en gråtende Sun.

– Jeg gjorde det av respekt for kineserne og fordi jeg så at de hadde tårer i øynene og husket hvordan jeg selv følte meg i fjor, sa han.

Neste års OL-vert Japan ledet halvveis og hang lenge med i tetstriden, men flere klikk i frittstående, som var deres siste apparat, gjorde at japanerne måtte nøye seg med bronse. Laget endte 2,5 poeng bak Kina, men 3,5 poeng foran USA på fjerdeplassen.

Foran 7500 tilskuere i en fullsatt hall i Stuttgart kunne Russland feire sin første VM-tittel for lag. Sovjetunionen vant sin åttende og siste tittel i 1991.

