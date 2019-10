Roglic vant da konkurrentene kjørte feil

NTB Sport

Det ble slovenerens annen seier på tre dager etter at han også vant Giro dell'Emilia, og han kan fullføre et hattrick i sesongens siste klassiker, Giro di Lombardia, søndag.

15 kilometer før mål kjørte en sterk utbrytergruppe med blant andre UAE-stjernen Dan Martin, den firedobbelte Grand Tour-vinneren Vincenzo Nibali, Alejandro Valverde og Bauke Mollema feil da de fulgte en TV-motorsykkel som svingte ut av løypa.

– Det er ikke mye du kan gjøre når arrangøren leder deg på ville veier. Det var synd, for det var en sterk gruppe med alle de beste rytterne, sa Martin irritert til cyclingnews.com.

– Vi tok en ekstra sving rundt innsjøen, sa Nibali galgenhumoristisk.

Forfølgerne hadde nærmest gitt opp å hente inn utbryterne da uhellet skjedde. I stedet ble det spurt om seier i en gruppe på rundt 20 ryttere, og Roglic var den sterkeste. Han sørget for Jumbo-Visma-lagets 50. seier i år.

– Det var heldig for meg at gutta foran kjørte feil, for ellers kunne jeg ikke ha vunnet, sa han etter å ha avgjort med en langspurt.

Det var ingen nordmenn med i tirsdagens ritt.

