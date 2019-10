Regelendring gir Jansrud kombinasjons-fordel

NTB Sport

Regelendringen ble vedtatt på høstmøtet til Det internasjonale skiforbundet (FIS) i forrige uke.

Tidligere har bestemann etter utfordelen av kombinasjonen startet som nummer 30 i den påfølgende slalåmomgangen. Det blir det nå en slutt på. Fra og med kommende sesong starter den beste i utforrennet først i slalåm.

Det vil kunne være en klar fordel for fartskjørerne, som tidligere har måttet kjøre slalåm i krevende og mer eller mindre oppkjørte løyper.

– Dette er en endring det var mye for og imot, men man ønsker å prøve å bygge kombinasjonen for å skape spenning. Forholdene vil være avgjørende som i all idrett, men bakgrunnen er at man ønsker å balansere kombinasjonen bedre mellom farts- og teknikkløpere, sier sportssjef i alpint, Claus Johan Ryste.

Det er terminfestet fire kombinasjonsrenn i verdenscupen på kvinnesiden kommende sesong, mens det er satt opp tre på herresiden.

FIS-høstmøtet vedtok også endringer når det gjelder gjennomføringen av renn i parallellslalåm.

Tidligere har deltakerne møttes til to dueller i alle runder, der utøveren med den beste sammenlagttiden går videre. Fra og med kommende vinter går man ned til én duell fra og med runden der det gjenstår 16 utøvere i konkurransen.

Bak grepet ligger et ønske om at parallellslalåm-rennene skal gjennomføres raskere.

