Frisk nær første poeng i CHL

NTB Sport

Den avgjørende scoringen kom tidlig i tredje periode da Charles Bertrand gjorde 2-1 etter flott forarbeid av Patrik Virta. Inntil det hadde Frisk vært fullt med i kampen, som var jevnspilt.

Sju minutter før slutt ble kampen ble langt på vei punktert av Virta. Han scoret på pasning fra Teemu Suhonen, og begge fikk dermed sitt annet målpoeng for kvelden.

Frisk Asker har hatt en fenomenal start på den hjemlige ishockeysesongen, men i mesterligaen har det vært tøft. Foran Tappara-kampen hadde laget tapt fire ganger mot Klagenfurt (0-4 og 0-3) og Biel (2-3 og 1-2).

Gjestene fra Tammerfors tok også en oppskriftsmessig ledelse i Askerhallen. Otto Rauhala kom alene med keeper Henrik Fayen Vestavik og scoret etter åtte minutter.

På tampen av første periode scoret Hampus Gustafsson nok et viktig Frisk-mål. Han styrte inn et skudd fra Sebastian Johansen og sørget for at det sto 1-1 til første pause.

2. periode var også jevnspilt og endte målløs. Det kan nevnes at skuddstatistikken viste 11-10 i favør hjemmelaget i den første perioden og 9-7 i den andre.

Dessverre holdt det ikke helt inn for Frisk, som hvilte sentrale spillere som kaptein Anders Bastiansen og førstekeeper Nicklas Dahlberg. Tappara viste styrke i siste periode og tok sin tredje seier på fem CHL-kamper. Dermed er finnene for alvor med i kampen om avansement fra gruppa.

(©NTB)