Eliteseriens målmaskin får sjansen på landslaget

Den norske håndballherrene skal møte Spania og vinneren av oppgjøret mellom Spania og Frankrike i turneringen på Jylland i slutten av denne måneden.

Tirsdag offentliggjorde landslagssjef Christian Berg sine utvalgte til kampene. Kolstads Tom Kåre Nikolaisen og Drammen-spiller Horgen er nye ansikter i troppen.

Horgen har imponert stort i eliteserien denne sesongen og er toppscorer etter at de fleste lagene har spilt fire kamper. 38 mål på fire kamper gir et formidabelt snitt på 9,5 scoringer per kamp.

I forrige uke ble det klart at Drammen-profilen forlater norsk håndball etter denne sesongen. Fra neste sesong skal han spille for danske Bjerringbro-Silkeborg.

Kantspilleren, som forrige sesong kåret til årets eliteseriespiller av Norsk Topphåndball, skal fullføre sesongen med Drammen før han reiser sørover.

Christian Berges norske mannskap møter Spania i Århus torsdag 24. oktober. To dager deretter er enten Danmark eller Frankrike motstander i Aalborg.

Her er Norges tropp til kampene:

Målvakter:

Espen Christensen (Minden), Kristian Sæverås (Aalborg), Torbjørn Bergerud (Flensburg-Handewitt).

Utespillere:

Bjarte Myrhol (Skjern), Magnus Gullerud (Minden), Tom Kåre Nikolaisen (Kolstad), William Aar (Kolstad), Christian O`Sullivan (Magdeburg), Sander Sagosen (Paris Saint-Germain), Gøran Johannessen (Flensburg-Handewitt), Magnus Fredriksen (Elverum), Harald Reinkind (Kiel), Magnus Abelvik Rød (Flensburg-Handewitt), Eivind Tangen (Skjern), Kristian Bjørnsen (Wetzlar), Aksel Horgen (Drammen), Magnus Jøndal (Flensburg-Handewitt), Sebastian Barthold (Aalborg).

