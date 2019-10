X Games får 15 millioner over statsbudsjettet, arrangementet trolig reddet

NTB Sport

Så sent som for en måned siden ble det varslet at 2019-utgaven av arrangementet ble det siste på norsk jord i denne omgang. Årsaken var fraværet av en økonomisk garanti fra regjeringen, samt at det ikke forelå noen avtale med en mediepartner.

Bevilgningen på 15 millioner kroner over statsbudsjettet medfører at situasjonen nå ser langt lysere ut. Arrangøren opplyser at det fortsatt «mangler noen svar for å bekrefte arrangementet», men at det trolig går mot X Games-arrangement i mars.

– Vi planlegger for slopestyle, big air og nyvinningen Knuckle Huck i Hafjell, sier X Games-sjef Henning Andersen i en uttalelse.

Snowboarderen Marcus Kleveland er på vei tilbake fra skade og gleder seg over at arrangementet trolig er reddet.

– Dette blir vinterens høydepunkt for meg. Jeg gleder meg masse til å komme tilbake på brettet, men å få konkurrere i X Games på hjemmebane blir den største motivasjonen, sier han.

2019-utgaven av X Games var det fjerde i rekken.

(©NTB)