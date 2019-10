Ventura klatrer i Las Vegas

NTB Sport

Med fem birdier fra 9. til 15. hull har nordmannen klatret til delt 12.-plass, og en meget sterk plassering er innen rekkevidde i turneringen som inneholder en rekke store navn.

Ventura brukte henholdsvis 69, 55 og 65 slag de tre første dagene. Før den siste runden var han på delt 15.-plass, men etter åtte spilte hull søndag var han to slag over par for dagen etter at det ble bogey på 3. og 8. hull. Dermed falt han langt ned på resultatlista.

Så begynte klatringen, da det ble birdie på 9. og 10. hull. Etter par på det neste ble det igjen to birdier på rad på 12. og 13. hull. En ny birdie på 15. hull løftet nordmannen ytterligere.

Med det er han bare to slag bak spillerne på delt 6.-plass og fire bak spillerne på delt 3.-plass.

Fram til ledende Kevin Na er det hele åtte slag, så turneringsseieren er ikke innen rekkevidde.

