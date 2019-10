Utsatt start for neste års eliteserie i fotball

NTB Sport

Norges Fotballforbund (NFF) og klubbene var opprinnelig enige om tidspunktene for seriestart og serieslutt for de kommende tre årene, men nå har man likevel blitt enige om noen justeringer for 2020-sesongen.

Seriestarten utsettes blant annet i tre uker, til første helg i april. Det har sammenheng med et ønske og en tilbakemelding fra klubbene.

Videre legges det opp til spillefri i Eliteserien under gruppespillet i EM. Seriespillet tas så opp igjen når cupspillet starter, hvilket betyr at det da vil bli spilt kamper i Eliteserien på hviledager i EM.

Cupfinalen flyttes fram til siste helg i oktober, mens kvartfinalene i NM flyttes tilbake til helg. Dette er for å gi bedre flyt i gjennomføringen.

Seriespillet avsluttes videre siste helgen i november.

Leder av konkurranseavdelingen i NFF, Nils Fisketjønn, sier verdien av å starte før landskamppausen i mars er mindre for A-landslaget for nå enn tidligere, da de aller fleste spillerne spiller i andre ligaer.

Fisketjønn sier også at den reviderte hovedterminlisten gir mulighet for ytterligere tilpasninger til europacup ved at det blir mulig, på kort varsel, å utsette seriekamp mellom eventuelle playoffrunder.

(©NTB)