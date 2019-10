Fagermo positiv til sesongendringer for Eliteserien

NTB Sport

Norges Fotballforbund (NFF) og klubbene hadde opprinnelig fastsatt tidspunktene for seriestart og serieslutt for de kommende tre årene, men nå har man likevel blitt enige om noen justeringer for 2020-sesongen.

Cupfinalen flyttes til oktober. Endringene har sammenheng med ønsker og tilbakemeldinger fra klubbene.

– Dette er jeg veldig fornøyd med, bortsett fra at cupfinalen burde vært spilt sist som en avslutning på sesongen. Det har alltid vært en fest, sier Odd-trener Dag-Eilev Fagermo til NTB.

For vel et år siden sa han dette til NTB da sesongplanene var et aktuelt tema . – Vi må ha større budsjetter i norsk fotball, og de blir ikke større når folk fryser i hjel på kamper. Det er flere grunner til at det er bra å starte sent. Vi driver i underholdningsbransjen, og publikum er viktig. Å spille på elendige baner som vi ofte gjør tidlig på sesongen, gir lite utvikling. Det kan avgjøre.

Seriestarten i 2019 var 30. mars, mens i 2018 var det avspark allerede 10. mars. Da var det vanskelige spilleforhold flere steder, og oppgjøret mellom Bodø/Glimt og Lillestrøm ble stoppet i et kvarter på grunn av kraftig snøfall.

Kampen mellom Ranheim og Brann i første runde samt ytterligere tre kamper i 2. runde ble spilt på en senere dato på grunn av vanskelige baneforhold. Det førte til en massiv kritikk mot terminlisten.

Spillefri under EM

I 2020 er starten lagt til april, hvilket forhåpentligvis bidrar til at både snø og kulde har sluppet taket.

Videre legges det opp til spillefri i Eliteserien under gruppespillet i EM. Seriespillet tas opp igjen når cupspillet starter, hvilket betyr at det vil bli spilt kamper i Eliteserien på hviledager i EM.

Cupfinalen har i en årrekke vært kampen som har avsluttet en lang sesong, men fra neste år endres også dette. I 2020 vil NM-vinneren bli kåret siste helg i oktober, mens kvartfinalene i NM flyttes tilbake til helg.

«Dette er for å gi bedre flyt i gjennomføringen», opplyser NFF.

Tilpasninger

Seriespillet avsluttes videre siste helgen i november.

Leder av konkurranseavdelingen i NFF, Nils Fisketjønn, sier verdien av å starte før landskamppausen i mars er mindre for A-landslaget for nå enn tidligere, da de aller fleste spillerne spiller i andre ligaer.

Fisketjønn sier også at den reviderte hovedterminlisten gir mulighet for ytterligere tilpasninger til europacup ved at det blir mulig, på kort varsel, å utsette seriekamp mellom eventuelle playoffrunder.

