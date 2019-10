Ødegaard fikk treningshvile etter tøft program

NTB Sport

Spillerne som er tatt ut til de kommende EM-kvalkampene, skulle ha trent på Åråsen, men det ble det ingenting av. Hovedparten av spillerne i den norske troppen var i aksjon for sine respektive klubber i løpet av helgen.

Blant annet spilte Martin Ødegaard for Real Sociedad søndag kveld. Det var hans tredje kamp på bare åtte dager i La Liga

Dermed ble mandagen benyttet til restitusjon for ham og de andre. Første fellestrening på samlingen blir dermed tirsdag.

Norge møter også Romania i Bucuresti tirsdag. Den norske muligheten til å gå til EM via kvalifiseringen, er liten. Uavgjort hjemme både mot Sverige og Romania var fire poeng ute av lomma.

De to beste i puljen får EM-plass. Norge vil uansett ha en ekstra sjanse å gå på i UEFAs nasjonsliga neste år. To seirer der gir EM-billett.

Norge har ikke spilt et A-lagssluttspill for menn siden 2000-EM. Da det skjedde var Ødegaard et halvt år gammel.

