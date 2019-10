Wolverhampton senket Manchester City og ga Liverpool håndsrekning

NTB Sport

Manchester City er vanligvis knallsterke på eget gress, men fikk det ikke til å klaffe mot Wolverhampton søndag.

Adama sendte både Wolverhampton- og Liverpool-supporterne til himmels da han satte inn 0-1 ti minutter før slutt. På overtid punkterte samme mann kampen.

Resultatet er Citys første serietap på hjemmebane siden 2-3-tapet mot Crystal Palace 22. desember i fjor.

City har med det avgitt poeng i tre kamper i årets Premier League, mens Liverpool er ubeseiret. De lyseblå tapte borte mot Norwich og spilte uavgjort mot Tottenham.

Tatt på senga

Wolverhampton var svært nær en pangstart på fremmed gress. Kun fire minutter var spilt da Patrick Cutrone ble spilt gjennom alene mot Ederson, men italienerens avslutning var simpelthen elendig.

Kvarteret senere utnyttet gjestene svakt spill i Citys bakre rekker. Heldigvis for City fikk Fernandinho avverget avslutningen til Raúl Jiménez og blokkert returen fra Cutrone.

Man skulle tro at den regjerende seriemesteren hadde lært av slikt svakt pasningsspill i eget forsvar, men den gang ei. Få minutter senere fikk Wolverhampton sjansen alene mot keeper, men nok en gang slapp City med skrekken.

Jiménez hevdet riktignok at han ble stoppet ulovlig i avslutningsøyeblikket, men fikk ikke støtte fra dommeren.

Mot spillets gang

Ettersom Liverpool innkasserer trepoengere på løpende bånd, var alt annet enn seier ikke godt nok for Manchester City.

De lyseblå presset på og fikk gigantiske muligheter etter halvspilt 2. omgang. David Silvas frispark smalt i tverrliggeren, og heller ingen av de påfølgende sjansene snek seg mellom stengene.

Kvarteret før slutt var Ryan Bennett reddende engel for gjestene. Bernardo Silva skulle enkelt plassere ballen i mål fra kort hold, men avslutningen traff istedenfor briten.

City-trykket ga Wolverhampton rom, noe laget til slutt fikk utnyttet. Jiménez satte fart og spilte uselvisk til Adama, som satte inn 0-1.

Vertene presset på for mål, men istedenfor ble vondt til verre. På overtid vartet Wolverhampton opp med en ny kontring, og alene mot keeper var Adama iskald.

Ungdommer sikret Chelsea-seier

Etter en trøblete sesongåpning kunne Chelsea innkassere sin tredje strake seier med 4-1borte mot Southampton.

Tammy Abraham (22) og Mason Mount (20) har levert oppskriftsmessig for blåtrøyene denne sesongen og noterte seg for hver sin scoring. Noe mer rutinerte Ngolo Kanté (28) og Michy Batshuayi (26) fant også veien til nettmaskene.

Frank Lampards menn har kun holdt nullen én gang i årets Premier League, og Southampton-spiss Danny Ings sørget for at nok en smultring glapp for blåtrøyene.

Åttende Abraham-scoring

Chelseas første mål var et faktum etter 17 minutter. Abraham ble vakkert spilt igjennom av Callum Hudson-Odoi og lobbet ballen over keeper og inn i mål. Maya Yoshida kastet seg etter ballen på streken, men Chelsea hadde centimeterne på sin side.

Målet var Abrahams åttende i Premier League på like mange kamper.

Noe etterpå snappet Willian ballen fra et passivt Southampton-forsvar og fikk æren av å spille gjennom Mason Mount, som iskaldt banket inn 2-0-ledelse til gjestene fra London.

Danny Ings skapte spenning ved sin redusering etter halvtimen spilt. Yan Valery vartet opp med strålende arbeid, og Chelsea-forsvaret gjorde pent lite for å stoppe ham.

Kanté-langskudd

Southampton er inne i en tøff periode, og tøffere skulle den bli. Like før pause sørget Ngolo Kanté for 3-1 med et langskudd fra 20 meter takket være en retningsforandring signert danske Pierre-Emile Højbjerg.

Ings var svært nære ved å bli tomålsscorer da Fikayo Tomori slurvet i eget forsvar. Heldigvis for blåtrøyene kom Jorginho til utsetning og hindret nytt baklengsmål.

Callum Hudson-Odoi fikk en stor mulighet til å øke, men avslutningen ble for svak. Et nytt mål skulle komme like før slutt da Michy Batshuayi fastsatte resultatet til 4-1.

(©NTB)