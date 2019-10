Rosenborg-profil fyrte løs etter tap: – Jeg er møkklei

NTB Sport

Det var annen gang denne sesongen at Haugesund slo RBK. Tidligere i sesongen vant de 2-0 på Lerkendal, et tap som endte med krisemøte på Rosenborg-brakka.

Eirik Horneland forlot jobben som Haugesund-trener for å ta over trønderne i januar. Gjensynet med hans gamle hjemmebane ble alt annet enn fortreffelig. Gjestene så ut til å ha berget poeng da Bjørn Maars Johnsen scoret til 1-1 sju minutter før slutt, men Martin Samuelsen satte inn den avgjørende scoringen for hjemmelaget like etter.

Dermed gikk RBK på sitt første serietap siden juni.

Trønderne ligger på fjerdeplass, men nå begynner det å se tøft ut å sikre medalje. De er fem poeng bak Odd på tredjeplassen. Haugesund ligger trygt plassert på en åttendeplass.

Sint Hansen

RBK-keeper André Hansen var illsint da Haugesund satte inn sin avgjørende scoring. I intervjuet med Eurosport etter oppgjøret var han krystallklar.

– Jeg er møkklei. Møkklei, rett og slett. Det er så tannløst, og det går så sent og det er så statisk. Det er de samme spillerne som var her i fjor, men vi klarer ikke å utvikle oss. Det er ikke et jævla snev av utvikling, sa en opprørt Hansen.

Han pekte på manglende kvalitet offensivt, og at motstanderne slipper altfor lett til. Hansen fikk støtte av Horneland.

– Jeg er helt enig med ham. Vi har hatt åtte gode kamper i e-cupkvalifiseringen. Bortsett fra det er det for lite kvalitet og for lite tempo. Det er dødt. Vi er ikke i nærheten av der vi skal være, sa han til Eurosport.

Kritisk Søderlund

Med Birger Meling ute med suspensjon, valgte RBK-trener Eirik Horneland å gi 18-åringen Edvard Sandvik Tagseth tillit fra start. Unggutten, med bakgrunn fra Liverpools akademi, fikk et innhopp mot PSV i midtuken. Dette ble hans første mulighet fra start for RBK.

Rosenborg åpnet lovende på bortebane, men Haugesund tok mer og mer over utover i den første omgangen. Douglas Bergqvist kunne fort fått det røde kortet da han feiet ned Samuel Adegbenro etter cirka et kvarters spill, men dommeren mente gult kort var den riktige straffen.

Utover det var det få kontroverser og målsjanser før pause. Nærmest var Rosenborg like før pause. Adegbenro fikk avslutte på bakre stolpe etter flott forarbeid av Vegard Eggen Hedenstad, men volleytreffet ble for dårlig.

– Vi skaper ikke store nok sjanser. Det er litt for lite folk som er opp mot 100 prosent. Jeg håper vi kan gå ut og snu det i den andre omgangen og få alle med oss, var oppsummeringen fra Alexander Søderlund.

Kalddusj

Rosenborg-spissen fikk det ikke som han ønsket fra start etter pause. Åtte minutter etter hvilen var det nemlig hjemmelaget som tok ledelsen. Martin Samuelsen spilte fri Sandberg. Han var sikker og trillet inn 1-0 alene med André Hansen.

Etter halvspilt omgang skulle gjestene få sin første virkelig store mulighet. Hedenstad la ballen ut 45 grader, men fra strålende posisjon klarte ikke Søderlund å presse skuddet under tverrliggeren.

Noen minutter senere skapte gjestene nok en god sjanse. Innbytter Yann-Erik de Lanlay la inn fra venstre. Adegbenro steg til værs, men headingen gikk like utenfor.

Kvarteret før slutt var det hjemmelagets tur til å få en gyllen sjanse. Målscorer Sandberg serverte Sondre Tronstad, men han skjøt utenfor.

Sju minutter før slutt fikk Rosenborg utligningen de jaktet. Pål André Helland fant Bjørn Maars Johnsen. Landslagsspissen vente seg fri og trillet inn 1-1.

Gleden skulle ikke vare lenge. Haugesund fosset rett fram i angrep. Et innlegg fra høyre fant Samuelsen som styrte inn 2-1 for hjemmelaget. Det kunne se ut som målscoreren var i hårfint offside, men målet ble stående.

