Messi åpnet målkontoen i La Liga i 4-0-seier

Lionel Messi scoret sitt første seriemål for sesongen da han sendte et frispark rett i mål i det 78. minutt. Dermed fastsatte han også resultatet.

De tre første Barcelona-målene kom i første omgang. Luis Suárez, Arturo Vidal og Ousmane Dembélé scoret hver sin gang.

I sluttminuttene pådro Ronald Araujo og Dembélé seg hvert sitt røde kort slik at Barcelona måtte avslutte med ni mann, men kampen var allerede avgjort.

Atlético Madrid er på tredjeplass etter at det bare ble 0-0 borte mot Valladolid søndag. Laget har vunnet bare to av sine sju siste kamper i ulike turneringer, og det kunne gått verre. Sandro Ramirez misset straffespark for Valladolid i første omgang.

Martin Ødegaard og hans lagkamerater i Real Sociedad ville gjort Barcelona selskap på 16 poeng om de hadde greid å omsette 1-0-ledelse i tre poeng hjemme mot Getafe, men gjestene fra hovestaden vendte til 2-1-seier og sørget for at San Sebastian-laget er på femteplass fem poeng bak Real Madrid og tre bak Barcelona.

