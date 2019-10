Manglerud Star fortsatt uten poeng etter tap for Sparta

NTB Sport

Manglerud Star er eneste lag uten poeng så langt i sesongen. Sparta har ikke imponert noen og hadde bare Grüner og MS bak seg før kampen.

Sparta-veteranen Niklas Roest hadde sin ungdomsishockey i Manglerud Star, men var ikke nådig mot moderklubben da han satte 1-0 etter drøye tre minutter.

Henrik Knold ga hjemmelaget en flying start på midtperioden, men Joachim Hermansen tente et nytt håp med sin redusering til 1-2 midtveis i perioden.

Håpet levde i bare noen få minutter før Sander Thoresen økte til 3-1 for vertene. Mattias Nilsson satte 4-1 slik at hjemmelaget kunne cruise hjem sin annen tre poenger for sesongen. Den første kom mot Stjernen i første serierunde.

Med seieren rykket laget opp til 6.-plass. Tirsdag reiser laget til Hamar for å møre Storhamar.

