Gladbach inntok tabelltoppen i Bundesliga

Bayern München overnattet som serieleder tross hjemmetapet mot Håvard Nordtveits Hoffenheim lørdag, ettersom tetrivalene som var i aksjon samme dag alle avga poeng. Søndag nyttet både Borussia Mönchengladbach og Wolfsburg muligheten til å ta seg forbi.

Denis Zakaria ga Gladbach ledelsen før det var spilt to minutter, og Patrick Herrmann økte den to ganger i det første kvarteret. Dermed var det meste gjort. Alassane Pléa gjorde 4-0 etter en komisk keepertabbe like før pause. Tomas Koubek snublet i egne bein da han skulle dempe et tilbakespill, og Pléa fikk det enkelt.

Gjestene reduserte mot slutten av kampen, men Breel Embolo satte punktum.

– Vi hadde fullstendig kontroll i dag. Jeg har aldri tidligere toppet tabellen med Gladbach, og det gjør følelsen ekstra god, sa Christoph Kramer til DAZN.

– Om jeg var supporter i dag, ville jeg tatt meg en øl. Eller kanskje en for hvert mål, sa Tony Jantschke.

Borussia Mönchengladbach klatret med seieren fra 6.-plass til tabelltoppen, to poeng foran Bayern München og fire andre lag.

Et par timer senere inntok Wolfsburg 2.-plassen med 1-0-seier over Union Berlin. Wout Weghorst scoret det avgjørende målet i det 69. minutt.

Wolfsburg overnattet på 8.-plass, men er nå poenget bak serielederen.

Julian Ryerson var ubenyttet reserve for Union Berlin, som sliter i bunnsjiktet.

